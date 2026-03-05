Flávio Bolsonaro retoma agenda política na segunda após cirurgias nos olhos

O senador e e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi submetido a duas cirurgias nos olhos nesta semana. Os procedimentos foram realizados separadamente entre quarta-feira (4/3) e esta quinta-feira (5/3).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
De acordo com informações apuradas pelo Correio, o parlamentar passa bem e já está em casa, onde segue em recuperação após as intervenções médicas. A previsão é que ele volte as agendas na segunda-feira (9/3).
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
As intervenções curúrgicas foram para corrigir grau de hipermetropia — condição que dificulta enxergar de perto. As cirurgias foram realizadas pelo também senador Dr. Hiran (PP-RR), em um hospital em Brasília.
"Os procedimentos transcorreram normalmente e foram realizados com sucesso", afirma a assessoria de Flávio Bolsonaro em nota.
%MCEPASTEBIN%