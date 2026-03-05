InícioPolítica
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO

Flávio Bolsonaro retoma agenda política na segunda após cirurgias nos olhos

De acordo com informações apuradas pelo Correio, o parlamentar passa bem e já está em casa, onde segue em recuperação após as intervenções médicas

Os procedimentos foram realizados separadamente entre quarta-feira (4/3) e esta quinta-feira (5/3) - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senado)
Os procedimentos foram realizados separadamente entre quarta-feira (4/3) e esta quinta-feira (5/3) - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senado)

O senador e e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi submetido a duas cirurgias nos olhos nesta semana. Os procedimentos foram realizados separadamente entre quarta-feira (4/3) e esta quinta-feira (5/3). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

De acordo com informações apuradas pelo Correio, o parlamentar passa bem e já está em casa, onde segue em recuperação após as intervenções médicas. A previsão é que ele volte as agendas na segunda-feira (9/3).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As intervenções curúrgicas foram para corrigir grau de hipermetropia — condição que dificulta enxergar de perto. As cirurgias foram realizadas pelo também senador Dr. Hiran (PP-RR), em um hospital em Brasília. 

"Os procedimentos transcorreram normalmente e foram realizados com sucesso", afirma a assessoria de Flávio Bolsonaro em nota.

Saiba Mais

%MCEPASTEBIN%

  • Google Discover Icon

Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 05/03/2026 11:32 / atualizado em 05/03/2026 13:26
SIGA
x