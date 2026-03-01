Ao lado de Nikolas Ferreira, Flávio Bolsonaro participa de manifestação em SP

O deputado federal brasileiro Nikolas Ferreira (E) e o senador e candidato à presidência Flavio Bolsonaro (C) acenam para apoiadores em ato na paulista - (crédito: AFP)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, participou na tarde deste domingo (1º/3) de uma manifestação da direita na Avenida Paulista, em São Paulo. Ao lado do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), ele afirmou que não vai permitir que o Lula jogue o Brasil no “precipício” e criticou o governo federal e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

O ato foi convocado por Nikolas Ferreira e reuniu manifestantes com cartazes pedindo “Fora, Lula, Moraes e Toffoli”, em referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e aos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF). Entre as principais pautas estavam a defesa da liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a anistia aos condenados pelos ataques às sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023.

Um trio elétrico foi instalado na esquina da Paulista com a rua Peixoto Gomide, próximo ao Masp. Ao longo da tarde, o protesto se estendeu por quatro quarteirões, entre as ruas Itapeva e Ministro Rocha Azevedo.

Outros cartazes com os dizeres “Justiça e Liberdade” e “Bolsonaro livre” foram vistos. Um outro exibia a mensagem “fé em Eduardo Bolsonaro”. Já uma faixa na entrada do Parque Trianon chamava o STF de “Supremo Tirano Federal”.

Além disso, em frente ao Masp, um boneco inflável de Jair Bolsonaro com uma mordaça na boca trazia a frase “falem por mim”.

Também participaram do ato o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo-MG), e o pastor Silas Malafaia.