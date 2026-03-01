InícioPolítica
Ao lado de Nikolas Ferreira, Flávio Bolsonaro participa de manifestação em SP

Manifestação convocada por lideranças da direita reuniu apoiadores em São Paulo com pedidos de anistia aos presos do 8 de janeiro e críticas a ministros do Supremo

O deputado federal brasileiro Nikolas Ferreira (E) e o senador e candidato à presidência Flavio Bolsonaro (C) acenam para apoiadores em ato na paulista - (crédito: AFP)
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, participou na tarde deste domingo (1º/3) de uma manifestação da direita na Avenida Paulista, em São Paulo. Ao lado do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), ele afirmou que não vai permitir que o Lula jogue o Brasil no “precipício” e criticou o governo federal e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). 

O ato foi convocado por Nikolas Ferreira e reuniu manifestantes com cartazes pedindo “Fora, Lula, Moraes e Toffoli”, em referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e aos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF). Entre as principais pautas estavam a defesa da liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a anistia aos condenados pelos ataques às sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023.

Um trio elétrico foi instalado na esquina da Paulista com a rua Peixoto Gomide, próximo ao Masp. Ao longo da tarde, o protesto se estendeu por quatro quarteirões, entre as ruas Itapeva e Ministro Rocha Azevedo.

Outros cartazes com os dizeres “Justiça e Liberdade” e “Bolsonaro livre” foram vistos. Um outro exibia a mensagem “fé em Eduardo Bolsonaro”. Já uma faixa na entrada do Parque Trianon chamava o STF de “Supremo Tirano Federal”.

Além disso, em frente ao Masp, um boneco inflável de Jair Bolsonaro com uma mordaça na boca trazia a frase “falem por mim”. 

Também participaram do ato o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo-MG), e o pastor Silas Malafaia.

Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Por Giovanna Sfalsin e Ronayre Nunes
postado em 01/03/2026 17:12 / atualizado em 01/03/2026 17:48
