Lula se reúne com ministra das Mulheres para definir ações contra feminicídio

Ministra apresentou ontem (4/3) campanha para divulgar canais de atendimento e apoio a mulheres vítimas de violência - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, se reúnem na tarde desta quinta-feira (5/3), no Palácio do Planalto, em meio às definições de iniciativas do governo federal para o combate à violência contra a mulher.

O encontro entre os dois ocorre no dia seguinte à realização do "Seminário pelas Vidas das Meninas e Mulheres", evento feito no Planalto que discutiu ações dos Três Poderes da República contra o feminicídio.

A ministra apresentou no seminário de ontem (4) uma campanha para divulgar, entre entregadores e transportes por aplicativo, canais de atendimento e apoio a mulheres vítimas de violência.

A iniciativa, segundo o Ministério das Mulheres, será realizada em parceria com a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec) — grupo que representa empresas como 99, Uber, Buser, Zé Delivery, Ifood, Flixbus, Alibaba, Amazon, Lalamove e Shein.

Além de Márcia Lopes, o "Seminário pelas Vidas de Meninas e Mulheres" contou com a presença de outras representantes do Executivo federal, como a ministra Gleisi Hoffmann (Secretaria de Relações Exteriores), Marina Silva (Meio Ambiente) e Margareth Menezes (Cultura), e da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja. O evento teve, ainda, a participação de representantes do Congresso, do Judiciário e da sociedade civil.