Mês da Mulher

Lula se reúne com ministra das Mulheres para definir ações contra feminicídio

Conversa ocorrerá após participação de Márcia Lopes, ministra das Mulheres, em seminário ocorrido no Planalto para definir políticas públicas de combate à violência contra mulher

Ministra apresentou ontem (4/3) campanha para divulgar canais de atendimento e apoio a mulheres vítimas de violência - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, se reúnem na tarde desta quinta-feira (5/3), no Palácio do Planalto, em meio às definições de iniciativas do governo federal para o combate à violência contra a mulher. 

O encontro entre os dois ocorre no dia seguinte à realização do "Seminário pelas Vidas das Meninas e Mulheres", evento feito no Planalto que discutiu ações dos Três Poderes da República contra o feminicídio.

A ministra apresentou no seminário de ontem (4) uma campanha para divulgar, entre entregadores e transportes por aplicativo, canais de atendimento e apoio a mulheres vítimas de violência.

A iniciativa, segundo o Ministério das Mulheres, será realizada em parceria com a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec) — grupo que representa empresas como 99, Uber, Buser, Zé Delivery, Ifood, Flixbus, Alibaba, Amazon, Lalamove e Shein.

Além de Márcia Lopes, o "Seminário pelas Vidas de Meninas e Mulheres" contou com a presença de outras representantes do Executivo federal, como a ministra Gleisi Hoffmann (Secretaria de Relações Exteriores), Marina Silva (Meio Ambiente) e Margareth Menezes (Cultura), e da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja. O evento teve, ainda, a participação de representantes do Congresso, do Judiciário e da sociedade civil.

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 05/03/2026 15:13
