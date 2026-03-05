Câmara cria Frente Parlamentar Mista de Apoio à Integração União Europeia–Mercosul

A Câmara dos Deputados lançou, nesta quarta-feira (4/3), em Brasília, a Frente Parlamentar Mista de Apoio à Integração União Europeia–Mercosul. A iniciativa foi apresentada no Salão Nobre da Casa e será coordenada pelo deputado federal Fernando Marangoni (União-SP). O objetivo é acompanhar a implementação prática do acordo comercial entre os dois blocos e contribuir para que os resultados se traduzam em crescimento econômico, ampliação de mercados e atração de investimentos para o Brasil.

O lançamento ocorre em um momento considerado estratégico, após a aprovação do acordo. A avaliação dos organizadores é de que o avanço representa um marco relevante na integração econômica entre as regiões, mas ainda exige articulação política, segurança regulatória e coordenação institucional para que seus efeitos sejam efetivamente consolidados.

Segundo Marangoni, o Congresso terá papel central no acompanhamento do processo e na construção de um ambiente de estabilidade para a implementação do tratado. “Estamos diante de um dos movimentos mais relevantes de integração econômica das últimas décadas. O papel do Congresso é dar previsibilidade, segurança jurídica e estabilidade às regras, acompanhar os impactos setoriais e assegurar que o acordo se traduza em mais competitividade, mais investimentos e mais oportunidades para o país”, afirma o deputado.

A secretária-executiva da frente parlamentar, Beatriz Nóbrega, ressaltou que a aprovação formal do acordo representa apenas a etapa inicial de um processo mais amplo de implementação. “O acordo foi aprovado, mas isso é só o primeiro passo. Ainda há muito a ser feito para garantir que ele funcione na prática, com um ambiente regulatório, político e econômico que permita que as oportunidades se concretizem. Hoje, o acordo ainda está no papel, e a Frente surge justamente para acompanhar esse processo e ajudar a garantir que ele se transforme em resultados reais e na ampliação de horizontes para o Brasil”, afirma.

O evento de lançamento reuniu autoridades, diplomatas e representantes do setor produtivo. A programação incluiu ainda a apresentação do "Impact Monitor 2025", estudo global da consultoria SEC Newgate que analisa percepção pública e reputação institucional em diferentes países.

Também foram realizados painéis sobre competitividade, regulação e articulação entre Estado e empresas. As discussões abordaram desafios para a construção de um ambiente de negócios mais previsível e alinhado às exigências do comércio internacional — ponto considerado fundamental para o sucesso da integração entre União Europeia e Mercosul.