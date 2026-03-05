Guerra no Oriente Médio já pressiona combustíveis no DF

Segundo o presidente do sindicato, Paulo Tavares, o aumento mais expressivo no diesel está ligado à dependência brasileira das importações - (crédito: Bruna Gaston/CB)

Os efeitos do conflito no Oriente Médio já começam a impactar o mercado de combustíveis no Distrito Federal. De acordo com o presidente do Sindicombustíveis-DF, Paulo Tavares, as distribuidoras repassaram novos reajustes aos postos nesta quinta-feira (5/3), mesmo sem aumento oficial anunciado pela Petrobras.

Segundo ele, houve elevação de R$ 0,20 por litro no diesel e de R$ 0,03 por litro na gasolina no preço de entrega às revendas.

“Os efeitos da guerra no Oriente Médio chegaram hoje aos postos de combustíveis. Apesar da queda nas últimas duas semanas do etanol anidro, as distribuidoras entregaram hoje o diesel com aumento de R$ 0,20 por litro e a gasolina com elevação de R$ 0,03 por litro”, afirmou.



Tavares explicou que, mesmo sem reajustes recentes da Petrobras, existe atualmente uma defasagem relevante entre os preços praticados no Brasil e as cotações internacionais. “Hoje há uma defasagem de cerca de R$ 0,70 na gasolina e de R$ 1,60 no diesel em relação ao mercado internacional”, disse.

Para o presidente do sindicato, o aumento mais expressivo no diesel está ligado à dependência brasileira das importações. “Provavelmente esse reajuste maior do diesel se deve ao fato de que o Brasil importa cerca de 25% do combustível que consome. O país produz aproximadamente 75% do diesel em suas refinarias, mas ainda depende do mercado externo para completar a oferta”, explicou.

Essa dependência expõe o mercado brasileiro às oscilações globais de preços, de acordo com Tavares. “Como parte do diesel é importada, as distribuidoras acabam sendo impactadas diretamente pelas variações do mercado internacional, o que acaba refletindo nos custos e nos preços praticados no país”, avaliou.