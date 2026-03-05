Alckmin confirma saída de ministério de Lula, mas diz continuar como vice

Alckmin confirmou, durante conversa com jornalistas, que continuará no cargo de vice-presidente de Lula - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o vice-presidente Geraldo Alckmin projetou sua saída da pasta para o início de abril. “A data da lei (de desincompatibilização) é até dia 4 de abril”, afirmou Geraldo Alckmin, nesta quinta-feira (5/3), durante a coletiva sobre a balança comercial brasileira.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Embora ele confirme que será candidato, há dúvidas sobre se o vice-presidente vai, novamente, compor a chapa do presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva, ou se Alckmin vai representar o petista no pleito para governador de São Paulo ou para o Senado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Geraldo Alckmin reforçou, durante a conversa com jornalistas, que continuará no cargo de vice-presidente de Lula até o fim do mandato. “A vice-presidência não tem desincompatibilização, só o ministério”, pontuou.

Balança comercial

A balança comercial brasileira registrou superavit de US$ 4,208 bilhões em fevereiro de 2026, segundo dados divulgados pelo MDic. No período, as exportações somaram US$ 26,306 bilhões, alta de 15,6% em comparação com fevereiro de 2025. Já as importações totalizaram US$ 22,098 bilhões, queda de 4,8% na mesma base de comparação.

A corrente de comércio, que corresponde à soma de exportações e importações, atingiu US$ 48,404 bilhões no mês, avanço de 5,3% em relação ao mesmo período do ano anterior.