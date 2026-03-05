InícioPolítica
Alckmin confirma saída de ministério de Lula, mas diz continuar como vice

Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços anunciou que deixará o cargo no início de abril, antes do terceiro dia do mês. Anúncio foi feito durante coletiva da balança comercial brasileira

Alckmin confirmou, durante conversa com jornalistas, que continuará no cargo de vice-presidente de Lula - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)
Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o vice-presidente Geraldo Alckmin projetou sua saída da pasta para o início de abril. “A data da lei (de desincompatibilização) é até dia 4 de abril”, afirmou Geraldo Alckmin, nesta quinta-feira (5/3), durante a coletiva sobre a balança comercial brasileira.

Embora ele confirme que será candidato, há dúvidas sobre se o vice-presidente vai, novamente, compor a chapa do presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva, ou se Alckmin vai representar o petista no pleito para governador de São Paulo ou para o Senado.

Geraldo Alckmin reforçou, durante a conversa com jornalistas, que continuará no cargo de vice-presidente de Lula até o fim do mandato. “A vice-presidência não tem desincompatibilização, só o ministério”, pontuou.

Balança comercial

A balança comercial brasileira registrou superavit de US$ 4,208 bilhões em fevereiro de 2026, segundo dados divulgados pelo MDic. No período, as exportações somaram US$ 26,306 bilhões, alta de 15,6% em comparação com fevereiro de 2025. Já as importações totalizaram US$ 22,098 bilhões, queda de 4,8% na mesma base de comparação.

A corrente de comércio, que corresponde à soma de exportações e importações, atingiu US$ 48,404 bilhões no mês, avanço de 5,3% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Pedro José*

Estagiário da editoria de Política

Estudante de Jornalismo que vê a profissão um meio de deixar o mundo melhor.

Por Francisco Artur de Lima e Pedro José*
postado em 05/03/2026 17:13 / atualizado em 05/03/2026 17:17
