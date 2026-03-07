Defesa confirma morte de 'Sicário' de Vorcaro

Segundo a Polícia Federal, Mourão tentou suicídio enquanto aguardava audiência de custódia em MG - (crédito: Divulgação)

A defesa de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, também conhecido como "Sicário" de Vorcaro, confirmou a morte do cliente no final da noite desta sexta-feira (6/3). Ele era o braço direito do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e tentou suicídio após ser preso na quarta-feira (4/3) em Minas Gerais.

"Informamos que o quadro clínico de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão evoluiu a óbito, que foi legalmente declarado às 18h55, após encerramento do protocolo de morte encefálica iniciado hoje, 06.03.26, por volta das 10h15", disse o advogado Robson Lucas, em nota. O corpo será enviado ao Instituto Médico Legal.

Mourão foi encontrado desacordado na Superintendência Regional da Polícia Federal (PF), em Belo Horizonte. Imagens das câmeras mostram que ele utilizou a camisa para tentar tirar a própria vida.

Investigação

Sicário era investigado por ser um dos contratados diretamente por Daniel Vorcaro em diversas ocasiões para a "execução de atividades voltadas à obtenção de informações sigilosas, monitoramento de pessoas e neutralização de situações consideradas sensíveis aos interesses do grupo investigado”, diz a decisão.

As investigações apontam que o ele agia como interlocutor direto do banqueiro e coordenava ações do núcleo de intimidação do banqueiro. Os investigadores afirmam que ele atuou na obtenção de informações sigilosas, no monitoramento de pessoas, além de pressionar jornalistas e ex-funcionários do banqueiro.