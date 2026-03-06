Alexandre de Moraes se manifesta sobre supostas mensagens com Vorcaro

Ministro aponta incompatibilidade de contatos que aparecem nos arquivos obtidos pela CPMI - (crédito: LUIZ SILVEIRA/STF)

A Secretaria de Comunicação do Superior Tribunal Federal (STF) informou, nesta sexta-feira (6/3), por meio de nota, que o contato que trocou mensagens com Daniel Vorcaro no dia da prisão do banqueiro, não pertence ao ministro Alexandre de Moraes.

A nota foi publicada por solicitação do gabinete do ministro e explica que uma análise técnica apontou a incompatibilidade dos contatos que aparecem nos prints obtidos pela CPMI do INSS.

“No conteúdo extraído do celular do executivo pelos investigadores, os prints dessas mensagens enviadas por Vorcaro estão vinculadas a pastas de outras pessoas de sua lista de contatos e não constam como direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes”, diz o documento.

A nota informa que as mensagens e o contato estão na mesma pasta do computador de Vorcaro, autor dos prints. Assim, elas estariam vinculadas a outros contatos telefônicos do computador do banqueiro e não ao ministro.

O gabinete também afirma que os nomes e contatos das pessoas vinculadas aos arquivos tornados públicos não serão mencionados devido ao sigilo decretado pelo ministro André Mendonça. A nota informa que essas informações estão presentes no arquivo disponibilizado pela CPMI.