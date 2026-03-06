Eduardo Leite oficializa pré-candidatura a presidente

O governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), oficializou a pré-candidatura à presidência do Brasil, na manhã desta sexta-feira (6/3), nas eleições de 2026. Com a escolha do partido no lançamento, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, largam a corrida presidencial.

O político publicou um “manifesto” em que afirmava que “um novo ciclo de desenvolvimento exige coragem, independência, responsabilidade e visão de futuro”. Ele afirmou que o Brasil sofre um “problema de direção“, não de potencial, e se colocou como uma terceira via fora da polarização.

No documento, o governador argumenta que o país está paralisado por disputas ideológicas e "paroquiais" enquanto o mundo atravessa uma transição tecnológica e geopolítica agressiva, colocando-se como uma possível terceira via.

Leite foca o discurso na necessidade de um novo pacto de governabilidade, enfatizando que o equilíbrio entre os Três Poderes e a responsabilidade fiscal são as únicas vias para garantir proteção social e atrair investimentos em um cenário de incertezas globais.

O governador destaca ainda a inteligência artificial e a economia verde como as grandes fronteiras para o desenvolvimento brasileiro, mas alerta que o país corre o risco de virar um mero "espectador da história" se não realizar reformas estruturais imediatas.

Para o pré-candidato, a eleição não deve ser uma escolha entre polos ideológicos, mas sim a inauguração de um ciclo de planejamento de longo prazo, focado em produtividade e na formação de capital humano para a nova economia digital.

Esta não é a primeira vez que Leite anseia ser presidente da República. Em 2022, ele deixou o cargo de governador para tentar disputar a cadeira da presidência, mas voltou atrás para concorrer ao cargo de governador novamente. Com o anúncio, ele voltou à cadeira e substituiu o governador em exercício Ranulfo Vieira Júnior (PSDB), que havia assumido o cargo após a renúncia.

Confira os pontos-chave do manifesto: