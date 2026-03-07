Datafolha confirma aproximação de Flávio Bolsonaro contra Lula no 2º turno

Em um cenário de 2º turno nas eleições presidenciais de 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 46% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem 43%. Os dados são da pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (7/3).

O levantamento é o primeiro desde o lançamento da pré candidatura do senador fluminense com o apoio do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso na Papudinha.

A nova pesquisa mostra uma aproximação significativa entre os dois principais concorrentes do pleito. Em dezembro o petista venceria o senador com 51% das intenções de voto, ante 36% de Flávio Bolsonaro, o que representa uma queda de 15 para 3 pontos percentuais.

O Datafolha simulou sete cenários de segundo turno. Lula está à frente em cinco deles. Outros dois cenários testaram o nome do ministro Fernando Haddad. Contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o presidente Lula aparece com 45% das intenções de voto, contra 42%.

Entre os três nomes do PSD, o governador paranaense Ratinho Jr. é o mais competitivo: Lula venceria por 45% a 41%. Na sequência, contra o goiano Ronaldo Caiado, o presidente marca 46% a 36%. Já Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, apresenta o menor desempenho, com Lula liderando por 46% a 34%.

A pesquisa ouviu 2.004 eleitores em 137 municípios entre terça-feira (3/3) e quinta-feira (5/3). O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-03715/2026. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.



