Atlas/Bloomberg: Lula e Flávio empatam no segundo turno

A pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (25/2), aponta empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas simulações de segundo turno para a eleição presidencial de 2026. É a primeira vez que ambos aparecem com resultados iguais nas projeções do instituto.

No cenário principal, Flávio Bolsonaro alcança 46,3% das intenções de voto, e Lula registra 46,2%, dentro da margem de erro de um ponto percentual. Em comparação ao levantamento anterior, o presidente recuou três pontos, enquanto o senador avançou 1,4 ponto.

Em uma eventual repetição do segundo turno de 2022, Lula aparece com 44,9% das intenções de voto, e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) soma 43,4%. O ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) registra 3,8%, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), 2%.

Outros cenários analisados mostram Lula à frente de nomes da direita e do centro-direita: contra Jair Bolsonaro, o presidente registra 47,3% frente a 45,4%; contra a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), Lula soma 47,5%, e ela, 44,7%. O petista também aparece à frente dos governadores Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD), Ratinho Júnior (PSD) e Eduardo Leite (PSDB).

O único cenário em que aparece atrás é contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que tem 47,1% ante 45,9% de Lula.

O levantamento também indica altos índices de rejeição: 48,2% dos eleitores rejeitam Lula, 46,4% rejeitam Flávio Bolsonaro, e 44,2% rejeitam Jair Bolsonaro. Sobre a percepção de risco eleitoral, 47,5% afirmaram que a reeleição de Lula geraria mais temor, 44,9% apontaram a vitória de Flávio Bolsonaro, e 7,1% consideram que ambos os desfechos são igualmente preocupantes.

Ao todo, foram ouvidos 4.986 brasileiros adultos entre os dias 19 e 24 de fevereiro, por meio de recrutamento digital aleatório, com margem de erro de um ponto percentual e nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-07600/2026.