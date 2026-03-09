Lula alerta sobre alta do petróleo por guerra no Irã: "Subindo muito"

Lula e o presidente da África do Sul, Ramaphosa Cyril, no Palácio do Planalto - (crédito: Ricardo Stuckert / PR )

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demonstrou preocupação com os movimentos de alta no preço do petróleo em decorrência do conflito no Irã, envolvendo os Estados Unidos e Israel. O barril do tipo Brent chegou a custar US$ 117 nos contratos futuros de maio durante a madrugada desta segunda-feira (9/3). Por volta das 12h (horário de Brasília) desta segunda-feira (9/3), o valor do produto registrava um aumento superior a 7%, cotado a US$ 100.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“É importante lembrar que por conta da guerra do Irã o preço do combustível já está subindo em quase todo mundo o preço do petróleo está subindo muito e deve subir em todos os países do mundo”, relatou Lula, durante encontro com o presidente da África do Sul, Ramaphosa Cyril, no Palácio do Planalto.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A declaração do presidente foi anunciada junto ao líder sul-africano, no Palácio do Planalto. À ocasião, ambos fecharam acordos em prol de ações para a defesa, o fomento ao turismo, e o fortalecimento das relações comerciais. Quanto ao investimento em defesa, Lula ponderou que, embora o Brasil e a África do Sul não sejam locais de conflitos, é preciso investir na área para “se defender”.

"Se a gente não se preparar na questão de defesa, qualquer dia alguém invade a gente", apontou Lula. "Vamos juntar o nosso potencial e ver o que a gente pode produzir e construir junto. Não precisamos ficar comprando dos senhores das armas, nós poderemos produzir o que precisamos", indicou o brasileiro.

Leia também: Ex-ministro de Lula é deportado do Panamá e recebe pedido de desculpas

Ainda no âmbito do fomento a investimentos na área da defesa, Lula e Ramaphosa acordaram em indicar para esta segunda à tarde uma reunião entre Ministérios da Defesa dos dois países: José Múcio (Brasil) e Angie Motshekga (África do Sul).