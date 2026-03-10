InícioPolítica
PRISÃO

Advogados visitam Vorcaro após decisão que garante encontro reservado

Advogados do banqueiro preso em Brasília realizam primeira visita após decisão que permite reuniões sem gravação ou monitoramento

Vorcaro foi preso na quarta-feira (4/3) e transferido para a penitenciária federal na capital - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
Vorcaro foi preso na quarta-feira (4/3) e transferido para a penitenciária federal na capital - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Os advogados de Daniel Vorcaro realizam, nesta terça-feira (10/3), a primeira visita ao empresário na Penitenciária Federal de Brasília desde que ele foi transferido para a unidade de segurança máxima. A reunião ocorre após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que autorizou que o encontro entre defesa e cliente ocorra sem gravação de áudio ou vídeo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Vorcaro foi preso na quarta-feira (4/3), em São Paulo, e inicialmente encaminhado a uma unidade prisional estadual. Dois dias depois, na sexta-feira (6/3), ele foi transferido para a penitenciária federal na capital do país, onde permanece custodiado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Após a transferência, os advogados do banqueiro recorreram ao STF solicitando que as visitas ao cliente não fossem monitoradas. O argumento da defesa é que a gravação das conversas violaria a garantia de comunicação reservada entre advogado e cliente, considerada essencial ao direito de defesa.

O pedido foi acolhido na segunda-feira (9/3) pelo ministro do STF André Mendonça. Na decisão, o magistrado determinou que a direção da Penitenciária Federal de Brasília permita o acesso dos advogados regularmente constituídos ao preso sem necessidade de agendamento prévio e sem qualquer tipo de monitoramento.

No despacho, Mendonça afirmou que a unidade prisional deverá assegurar que as reuniões ocorram sem gravação de áudio ou vídeo, preservando a confidencialidade das conversas entre Vorcaro e seus defensores.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Por Alícia Bernardes
postado em 10/03/2026 07:57 / atualizado em 10/03/2026 07:57
SIGA
x