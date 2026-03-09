Lula discute parcerias na área de energia com presidente do México

No telefonema, Lula convidou Sheinbaum para visitar o Brasil e sugeriu a organização de evento empresarial que reúna o setor privado dos dois países e explore novas oportunidades de negócios - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

A busca por parcerias no setor de energia foi o tema da conversa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a líder do México, Claudia Sheinbaum, que trocaram telefonema na noite desta segunda-feira (9/3).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo informações do Planalto, os dois líderes chegaram a um consenso em aprofundar a parceria bilateral na área energética. O Brasil e o México, em outubro do ano passado, fecharam acordo para expansão de investimentos em biocombustíveis.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Brasil é o maior produtor e exportador de cana-de-açucar do mundo e também de se destaca no avanço do uso dos biocombustíveis com adição de etanol à gasolina. O acordo ainda previu o desenvolvimento de combustíveis sustentáveis à aviação.

No telefonema, Lula convidou Sheinbaum para visitar o Brasil e sugeriu a organização de evento empresarial que reúna o setor privado dos dois países para a explioração de novas oportunidades de negócios. A mandatária mexicana aceitou o convite e ambos acordaram definir data entre junho e julho deste ano.

Saiba Mais Política Viana critica STF e diz que vai recorrer judicialmente por presença de Vorcaro em CPMI

Viana critica STF e diz que vai recorrer judicialmente por presença de Vorcaro em CPMI Política Zema protocola pedido de impeachment contra Moraes

Zema protocola pedido de impeachment contra Moraes Política PGR pede inquérito por crime sexual contra desembargador do TJ de Minas

