Brasília-Cidade do México

Lula discute parcerias na área de energia com presidente do México

Presidente brasileiro convidou Claudia Sheinbaum para vir ao Brasil entre junho e julho deste ano

No telefonema, Lula convidou Sheinbaum para visitar o Brasil e sugeriu a organização de evento empresarial que reúna o setor privado dos dois países e explore novas oportunidades de negócios - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
A busca por parcerias no setor de energia foi o tema da conversa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a líder do México, Claudia Sheinbaum, que trocaram telefonema na noite desta segunda-feira (9/3).

Segundo informações do Planalto, os dois líderes chegaram a um consenso em aprofundar a parceria bilateral na área energética. O Brasil e o México, em outubro do ano passado, fecharam acordo para expansão de investimentos em biocombustíveis.

O Brasil é o maior produtor e exportador de cana-de-açucar do mundo e também de se destaca no avanço do uso dos biocombustíveis com adição de etanol à gasolina. O acordo ainda previu o desenvolvimento de combustíveis sustentáveis à aviação.

No telefonema, Lula convidou Sheinbaum para visitar o Brasil e sugeriu a organização de evento empresarial que reúna o setor privado dos dois países para a explioração de novas oportunidades de negócios. A mandatária mexicana aceitou o convite e ambos acordaram definir data entre junho e julho deste ano.

Por Francisco Artur de Lima
postado em 09/03/2026 19:57
