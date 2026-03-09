Ex-namorada de Vorcaro diz que exposição de mensagens íntimas é "violência"

O texto também destaca que Graeff não mantém relacionamento com Vorcaro há meses e sustenta que ela "jamais esteve envolvida em qualquer tipo de ilicitude penal". - (crédito: Reprodução Instagram )

A defesa da modelo e influenciadora Martha Graeff afirmou que estuda recorrer à Justiça após a divulgação, em perfis de redes sociais, de mensagens íntimas trocadas com o ex-namorado, o banqueiro Daniel Vorcaro. O empresário foi preso na última quarta-feira (4/3) no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga irregularidades relacionadas ao Banco Master.

Em nota, os advogados sustentam que a influenciadora está sendo vítima de “grave violência” com a exposição de conversas privadas que, segundo a defesa, não têm qualquer relação com as apurações conduzidas pelas autoridades. O material divulgado inclui trechos de mensagens trocadas entre o ex-casal e que passaram a circular em diferentes perfis nas redes sociais.

De acordo com os advogados, o conteúdo foi extraído de celulares de Vorcaro apreendidos pela Polícia Federal durante etapas anteriores da investigação. Na semana passada, após o envio do material à CPMI do INSS, parte das mensagens veio a público e passou a ser reproduzida por veículos de imprensa e por usuários nas redes.

A defesa informou que pretende adotar “todas as providências cabíveis” para proteger os direitos da modelo. Segundo o comunicado, não estão descartadas medidas judiciais e extrajudiciais contra pessoas ou perfis que tenham divulgado ou continuem compartilhando o conteúdo considerado privado.

“A senhora Martha Graeff resta consternada diante da grave violência que vem sofrendo, diante da exposição manifestamente ilegal e impressionantemente inútil de mensagens fragmentadas trocadas no ambiente restrito da intimidade de um casal”, afirma a nota assinada pelo advogado Lúcio de Constantino.

O texto também destaca que Graeff não mantém relacionamento com Vorcaro há meses e sustenta que ela “jamais esteve envolvida em qualquer tipo de ilicitude penal”. Para a defesa, a divulgação das mensagens não contribui para a investigação e representa violação à intimidade, além de expor de forma indevida a vida privada da influenciadora.