Haddad confirma saída do governo e diz estudar candidatura em SP

Titular da Fazenda não cravou se vai disputar o governo paulista, mas é o principal cotado atualmente. Ele deixará o ministério na semana que vem

A expectativa é que Haddad dispute o governo de São Paulo contra Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tentará a reeleição - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou nesta terça-feira (10/3) que vai deixar a pasta na próxima semana, e que estuda sua candidatura ao governo de São Paulo. Ele é o principal cotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a decisão já é dada como certa por aliados.

Haddad disse que ainda discute a composição da chapa paulista com Lula e outros integrantes do governo, especialmente as candidaturas ao Senado Federal.

“Eu devo deixar o governo na semana que vem”, disse o ministro a jornalistas na sede da Fazenda, sem firmar uma data.

“Tenho conversado com o presidente, e estamos alinhando. Não é só a candidatura, você tem que ver o bloco das pessoas que vão compor a chapa. Estamos vendo isso com todos os cuidados devidos”, disse ainda o ministro.

Haddad resistiu, inicialmente, à pressão de Lula para concorrer. Ele defendia participar apenas da campanha à reeleição do presidente. Porém, o cenário mudou com pesquisas mostrando o avanço do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). 

Estudos, como o publicado pelo Datafolha no último domingo (8), mostraram ainda que Haddad é o nome mais competitivo contra o atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos). De acordo com a pesquisa, Tarcísio lidera com 44% das intenções de voto, e Haddad vem em seguida com 31%.

Articulação da chapa

O titular da Fazenda disse ainda que conversa com o vice-presidente Geraldo Alckmin e com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, sobre o cenário paulista. Alckmin deve ter papel como coordenador da campanha no estado, e Tebet pretende concorrer ao Senado. Para isso, pode ter que  trocar o MDB pelo PSB.

Além de Tebet, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também é cotada para o Senado. Para isso, ela planeja deixar a Rede e voltar ao PT.

“Temos que ver como esse grupo pode ajudar, tanto a qualificar o debate em São Paulo, quanto a jogar luz sobre o governo atual e o governo passado no plano federal”, disse Haddad.

Após a saída do ministro, a Fazenda passará a ser comandada pelo atual secretário-executivo, Dario Durigan.

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 10/03/2026 10:33 / atualizado em 10/03/2026 10:33
