Haddad confirma saída do governo e diz estudar candidatura em SP

A expectativa é que Haddad dispute o governo de São Paulo contra Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tentará a reeleição - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou nesta terça-feira (10/3) que vai deixar a pasta na próxima semana, e que estuda sua candidatura ao governo de São Paulo. Ele é o principal cotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a decisão já é dada como certa por aliados.

Haddad disse que ainda discute a composição da chapa paulista com Lula e outros integrantes do governo, especialmente as candidaturas ao Senado Federal.

“Eu devo deixar o governo na semana que vem”, disse o ministro a jornalistas na sede da Fazenda, sem firmar uma data.

“Tenho conversado com o presidente, e estamos alinhando. Não é só a candidatura, você tem que ver o bloco das pessoas que vão compor a chapa. Estamos vendo isso com todos os cuidados devidos”, disse ainda o ministro.

Haddad resistiu, inicialmente, à pressão de Lula para concorrer. Ele defendia participar apenas da campanha à reeleição do presidente. Porém, o cenário mudou com pesquisas mostrando o avanço do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Estudos, como o publicado pelo Datafolha no último domingo (8), mostraram ainda que Haddad é o nome mais competitivo contra o atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos). De acordo com a pesquisa, Tarcísio lidera com 44% das intenções de voto, e Haddad vem em seguida com 31%.

Articulação da chapa

O titular da Fazenda disse ainda que conversa com o vice-presidente Geraldo Alckmin e com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, sobre o cenário paulista. Alckmin deve ter papel como coordenador da campanha no estado, e Tebet pretende concorrer ao Senado. Para isso, pode ter que trocar o MDB pelo PSB.

Além de Tebet, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também é cotada para o Senado. Para isso, ela planeja deixar a Rede e voltar ao PT.

“Temos que ver como esse grupo pode ajudar, tanto a qualificar o debate em São Paulo, quanto a jogar luz sobre o governo atual e o governo passado no plano federal”, disse Haddad.

Após a saída do ministro, a Fazenda passará a ser comandada pelo atual secretário-executivo, Dario Durigan.