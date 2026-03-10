CAE cancela audiência que ouviria Daniel Vorcaro no Senado

Antes de ser preso, Vorcaro havia sinalizado disposição para comparecer ao Senado e prestar esclarecimentos aos parlamentares - (crédito: Reprodução)

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado cancelou a audiência pública que ouviria o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. A reunião estava marcada para esta terça-feira (10/3), às 10h, mas foi retirada da agenda oficial da comissão na noite de ontem (9). Vorcaro está preso preventivamente em Brasília.

De acordo com a pauta da comissão, o cancelamento foi registrado por volta das 20h. Horas antes, havia sido feita uma atualização indicando que a audiência ocorreria em formato semipresencial, o que permitiria participação remota de convidados. A oitiva vinha sendo discutida no Senado após o avanço de investigações envolvendo o banco.

O comparecimento do banqueiro à audiência não era obrigatório. Em decisão recente, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), entendeu que a presença de Vorcaro em comissões parlamentares seria facultativa, mesmo diante de convocações feitas pelo Congresso.

Antes de ser preso, entretanto, Vorcaro havia sinalizado disposição para comparecer ao Senado e prestar esclarecimentos aos parlamentares sobre questionamentos relacionados ao Banco Master. A audiência era aguardada por senadores da comissão como uma oportunidade de obter informações diretamente do empresário.

O banqueiro foi preso na quarta-feira (4/3), em São Paulo, no âmbito de investigações conduzidas pela Polícia Federal. Dois dias depois, ele foi transferido para a Penitenciária Federal de Brasília, unidade de segurança máxima do sistema penitenciário federal.

A transferência foi autorizada pelo STF após pedido da Polícia Federal, que alegou a necessidade de garantir a integridade física do investigado durante o andamento das apurações. Até o momento, a comissão do Senado não informou se uma nova data para a audiência será definida.