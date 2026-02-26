InícioPolítica
ELEIÇÕES 2026

Lula recebe Haddad em meio a rumores sobre eleição em São Paulo

A expectativa é que o encontro defina o papel do ministro da Fazenda no pleito deste ano. Lula estimula que seus ministros deixem seus respectivos cargos para disputar as eleições

A jornalistas, no Ministério da Fazenda, Haddad confirmou o jantar com Lula, mas disse que não ainda não definiu com o presidente o cargo ao qual deve se candidatar nas eleições de outubro - (crédito: Agência Gov)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai receber o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para um jantar no Palácio do Alvorada, em Brasília, na noite desta quinta-feira (26/2). O encontro ocorrerá em meio a rumores de que o titular da economia representará o PT nas eleições para governador de São Paulo.

A jornalistas, Haddad confirmou o jantar com Lula, mas disse que não ainda não definiu com o presidente o cargo ao qual deve se candidatar nas eleições de outubro.

Uma matéria publicada pelo portal UOL cravou que os dois já teriam combinado que o ministro seria candidato ao Palácio dos Bandeirantes, apesar da negativa de Haddad à imprensa. O ministro disse que não chegou a conversar com o presidente da República durante a viagem à Índia e à Coreia.

“Não conversamos sobre São Paulo durante os oitos dias de viagem, nem no avião, nem nas visitas, não houve nenhuma conversa”, disse o chefe da pasta, que negou a informação dada pelo veículo jornalístico de que ele teria adiantado a candidatura ao governo de São Paulo.
“Eu não conversei com ninguém do PT sobre o assunto e não conversei com o presidente Lula durante a viagem. Antes da viagem, nós tivemos duas conversas sobre o tema, não conclusivas, e vamos possivelmente ter outras conversas”, disse.
O titular da Fazenda também alega que não tem data marcada para sair do ministério e que deve conversar com Lula se vai acompanhá-lo na reunião bilateral com o presidente Donald Trump, em Washington. “Eu vou conversar com ele sobre isso também (ir para os EUA). Também não conversei com ele sobre isso, nem agenda ainda tem”, desconversou.
Uma possível escolha de Haddad para candidato ao governo de São Paulo traria palanque a Lula, que vai concorrer a mais um mandato à frente do Planalto. Nas eleições de 2022, Haddad representou o PT na corrida ao Palácio dos Bandeirantes, porém perdeu para o atual governador e possível candidato à reeleição Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Uma candidatura do ministro é cogitada desde o final do ano passado. Lula se mantém discreto quando questionado se o titular da Fazenda vai concorrer ao Palácio dos Bandeirantes ou ao Senado. 

Lula quer palanques em estados

O presidente Lula tem estimulado que seus ministros entreguem o cargo para disputar eleições. A estratégia do Planalto é construir palanques para campanha de reeleição do petista. 

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Raphael Pati

Repórter de Economia

Nascido em Brasília, em 2002, é repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense. Desde 2020, é estudante da graduação em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB).

Por Francisco Artur de Lima e Raphael Pati
postado em 26/02/2026 20:36
