Lula recebe Haddad em meio a rumores sobre eleição em São Paulo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai receber o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para um jantar no Palácio do Alvorada, em Brasília, na noite desta quinta-feira (26/2). O encontro ocorrerá em meio a rumores de que o titular da economia representará o PT nas eleições para governador de São Paulo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A jornalistas, Haddad confirmou o jantar com Lula, mas disse que não ainda não definiu com o presidente o cargo ao qual deve se candidatar nas eleições de outubro.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
- Leia também: Mendonça autoriza quebra de sigilos de Lulinha
Uma matéria publicada pelo portal UOL cravou que os dois já teriam combinado que o ministro seria candidato ao Palácio dos Bandeirantes, apesar da negativa de Haddad à imprensa. O ministro disse que não chegou a conversar com o presidente da República durante a viagem à Índia e à Coreia.
Uma candidatura do ministro é cogitada desde o final do ano passado. Lula se mantém discreto quando questionado se o titular da Fazenda vai concorrer ao Palácio dos Bandeirantes ou ao Senado.
Lula quer palanques em estados
O presidente Lula tem estimulado que seus ministros entreguem o cargo para disputar eleições. A estratégia do Planalto é construir palanques para campanha de reeleição do petista.
Saiba Mais
Francisco Artur de LimaRepórter
Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio