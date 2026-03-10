Lula cancela viagem ao Chile e participação na posse de Kast

Presidente Lula e José Antonio Kast se reuniram em janeiro, às margens de um evento no Panamá - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou sua viagem ao Chile prevista para esta terça-feira (10/3). O petista participaria da posse do novo presidente chileno, José Antonio Kast, que ocorre amanhã (11). O governo brasileiro será representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

A presença de Lula na cerimônia já estava confirmada, mas foi cancelada de última hora. O presidente despacha no Planalto, mas a agenda oficial não foi divulgada, como de costume. Ele também recebeu o chanceler nesta manhã.

O cancelamento foi revelado pelo portal G1. Em nota publicada no final da manhã, o Planalto informou que Vieira vai representar o governo brasileiro na cerimônia de posse. O motivo do cancelamento não foi informado.

A eleição de Kast representou o retorno da direita ao comando do Chile, antes governado pelo presidente Gabriel Boric, de esquerda. Ainda assim, o Planalto pretende manter uma relação pragmática com o país vizinho.

Flávio participa da posse

Kast e Lula teriam ainda um encontro bilateral. Eles já conversaram em janeiro deste ano, às margens de um evento no Panamá.

Por sua vez, o senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) deve comparecer ao evento amanhã. Ele foi convidado pela equipe do novo presidente chileno. Se Lula participasse da cerimônia, seria o primeiro encontro público entre o petista e Flávio desde o lançamento da candidatura do senador.