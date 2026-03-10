InícioPolítica
Lula cancela viagem ao Chile e participação na posse de Kast

Petista havia confirmado presença na posse do novo presidente chileno, de direita. Brasil será representado pelo chanceler Mauro Vieira. Flávio Bolsonaro também vai comparecer

Presidente Lula e José Antonio Kast se reuniram em janeiro, às margens de um evento no Panamá - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou sua viagem ao Chile prevista para esta terça-feira (10/3). O petista participaria da posse do novo presidente chileno, José Antonio Kast, que ocorre amanhã (11). O governo brasileiro será representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

A presença de Lula na cerimônia já estava confirmada, mas foi cancelada de última hora. O presidente despacha no Planalto, mas a agenda oficial não foi divulgada, como de costume. Ele também recebeu o chanceler nesta manhã.

O cancelamento foi revelado pelo portal G1. Em nota publicada no final da manhã, o Planalto informou que Vieira vai representar o governo brasileiro na cerimônia de posse. O motivo do cancelamento não foi informado.

A eleição de Kast representou o retorno da direita ao comando do Chile, antes governado pelo presidente Gabriel Boric, de esquerda. Ainda assim, o Planalto pretende manter uma relação pragmática com o país vizinho.

Flávio participa da posse

Kast e Lula teriam ainda um encontro bilateral. Eles já conversaram em janeiro deste ano, às margens de um evento no Panamá.

Por sua vez, o senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) deve comparecer ao evento amanhã. Ele foi convidado pela equipe do novo presidente chileno. Se Lula participasse da cerimônia, seria o primeiro encontro público entre o petista e Flávio desde o lançamento da candidatura do senador.

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 10/03/2026 11:17 / atualizado em 10/03/2026 12:58
