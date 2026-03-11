Lula e Petro conversam por telefone sobre integração regional

Petro ligou para Lula nesta manhã (11/3). Os dois conversaram às vésperas de uma reunião da Celac, na próxima semana - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone, nesta quarta-feira (11/3), com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Segundo o Planalto, ambos discutiram a realização de eventos internacionais e a relação entre países da América Latina e do Caribe.

Em nota, o Executivo informou que os chefes de Estado “conversaram sobre a integração latino-americana e caribenha”, às vésperas da Cúpula da Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos (Celac), que será realizada no dia 21 de março, em Bogotá, Colômbia.

Petro afirmou ainda que o evento incluirá uma reunião entre países da Celac e da África, no mesmo dia. A nota não faz menção se Lula participará ou não dos compromissos no país vizinho.

Por outro lado, Petro e Lula confirmaram presença na quarta edição do evento Em Defesa da Democracia, organizado pelo governo da Espanha, em Barcelona, no dia 18 de abril.

Ofensivas dos EUA

O Planalto não citou o tema ao divulgar a conversa, mas o telefonema ocorre em meio a uma nova ofensiva do governo de Donald Trump contra organizações do narcotráfico na América Latina. Desta vez, mirando o Brasil.

A gestão do repubicano deve enviar ao Congresso americano pedindo o reconhecimento do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. A medida preocupa Lula, pois abre caminho para sanções mais duras contra o Brasil.

Além disso, cria riscos à soberania brasileira, já que Trump tem usado o argumento do combate ao narcoterrorismo para justificar ações militares, a exemplo da captura do ditador venezuelano Nicolás Maduro e os ataques a barcos na costa da Venezuela e da Colômbia.