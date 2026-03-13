Bolsonaro está internado na UTI com broncopneumonia

O ex-presidente deu entrada no hospital DF Star na manhã desta sexta - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil )

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro atualizou o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira (13/3). Segundo nota publicada nas redes sociais, Bolsonaro está na Unidade de Terapia Intensiva no Hospital (UTI) DF Star, em Brasília, e foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana bilateral. As informações foram confirmada em boletim médico divulgado pelo hospital.

Ele foi submetido a exames laboratoriais e de imagem. O tratamento é realizado por meio de antibioterapiaterapia venosa e suporte clínico não invasivo.

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O ex-presidente deu entrada no hospital DF Star na manhã desta sexta, após passar mal no complexo penitenciário da Papudinha, onde cumpre pena por liderar trama golpista. A informação de que ele foi levado para a unidade hospitalar foi publicada pelo senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro por meio da rede social X. Segundo o filho mais velho do Bolsonaro, ele apresentava uma crise de vômito e calafrios.

Veja o boletim médico na íntegra:

O hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro deu entrada nesta unidade após apresentar quadro de febre alta, queda da saturação de oxigênio, sudorese e calafrios. Foi submetido a exames de imagens e laboratoriais que confirmaram broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa. No momento encontra-se internado em unidade de terapia intensiva, em tratamento com antibioticoterapia venosa e suporte clínico não invasivo.

Dr. Brasil Caiado - Médico Cardiologista

Dr. Antônio Aurélio de Paiva Fagundes Júnior - Coordenador da UTI Geral

Dr. Allisson B. Barcelos Borges – Diretor Geral