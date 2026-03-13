"Voz fraca e abatido": Flávio detalha estado de saúde de Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado na manhã desta sexta-feira (13/3) no Hospital DF Star após passar mal durante a madrugada. Segundo o senador Flávio Bolsonaro, ele apresentou febre, calafrios, vômitos e queda na oxigenação do sangue. O quadro ainda está sendo avaliado pela equipe médica e não há previsão de alta.

Ao deixar o hospital, Flávio afirmou que encontrou o pai consciente, mas bastante debilitado. "É mais um dia triste, que a gente acorda com a notícia inesperada do meu pai ter passado mal durante a madrugada. Teve febre, calafrios, vomitou bastante. Graças a Deus cheguei aqui e ele estava consciente, lúcido, mas com a voz fraca, com a cara abatida”, disse.

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De acordo com o senador, médicos relataram que essa teria sido a internação mais grave do ex-presidente no hospital em relação ao comprometimento pulmonar.

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“Disseram que dessa vez foi a pior com relação à quantidade de líquido que tinha no pulmão dele. Nunca o pulmão dele encheu de tanto líquido que veio da broncoaspiração do líquido que vem do estômago. Isso é perigosíssimo, pode se alastrar para uma grande infecção”, afirmou.

Bolsonaro está sendo tratado com antibióticos e segue em monitoramento. Segundo o filho, ele passou por exames como tomografia, raio-x e análises de sangue e urina. O senador também relatou que o ex-presidente apresentou dificuldades em um teste simples de equilíbrio feito por um fisioterapeuta, efeito que atribuiu aos medicamentos utilizados para controlar crises de soluço.

“Ele não passou no teste de equilíbrio simples. É consequência do remédio forte que ele toma. Já colocaram ele sentado na cadeira e ele está tomando antibiótico”, relatou.

Flávio Bolsonaro disse ainda que a queda na saturação de oxigênio foi provocada pela grande quantidade de líquido aspirado para os pulmões. “A saturação é uma coisa que preocupou. O líquido em grande quantidade que entrou no pulmão gerou a queda do oxigênio”, afirmou, acrescentando que o quadro já estava estabilizado após o atendimento.

Apesar da gravidade descrita pelo senador, ele afirmou que, neste momento, não há risco imediato de morte. “Nesse momento ele não está com risco de morte, graças a Deus. Mas é uma preocupação”, disse.

O episódio deve reforçar a estratégia da defesa para pedir novamente a conversão da pena em prisão domiciliar. Segundo Flávio Bolsonaro, os exames e o relatório médico que será produzido poderão embasar um novo pedido ao Supremo Tribunal Federal (STF), cujo relator é o ministro Alexandre de Moraes.

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“O relatório médico vai constatar o que a gente já vem falando: qualquer pessoa com bom senso sabe que ele não poderia estar onde está. Ele tinha que estar no mínimo em casa”, afirmou.

Bolsonaro, de 71 anos, tem histórico de complicações de saúde relacionadas ao atentado a faca sofrido em 2018 e já passou por diversas cirurgias e internações nos últimos anos. A equipe médica do hospital ainda deve divulgar boletim com mais detalhes sobre o quadro clínico e o tempo de internação.