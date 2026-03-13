Caso Master: Mendonça e Fux votam para manter Daniel Vorcaro na prisão

No modelo virtual, os ministros depositam os votos eletronicamente, sem discussão presencial. Em destaque, o relator André Mendonça - (crédito: Luiz Silveira / STF)

Os ministros André Mendonça (relator) e Luiz Fux votaram, nesta sexta-feira (13/3), pela manutenção da prisão preventiva do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O julgamento ocorre no plenário virtual da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

Vorcaro é investigado na terceira fase da Operação Compliance Zero por supostamente liderar uma organização criminosa que utilizava uma “milícia privada” para coagir adversários e monitorar autoridades.

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Com os votos de Mendonça e Fux, restam as manifestações dos ministros Gilmar Mendes e Kassio Nunes Marques. O quinto integrante da turma, ministro Dias Toffoli, se declarou suspeito por “motivo de foro íntimo” na quarta-feira (11).

Um eventual empate em 2 a 2 favoreceria o réu, resultando na revogação automática da prisão. No modelo virtual, os ministros depositam os votos eletronicamente, sem discussão presencial, a menos que haja pedido de vista ou destaque.

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A prisão de Vorcaro, determinada inicialmente por Mendonça em 4 de março, se baseia em indícios de crimes com “valores bilionários” e impacto no Sistema Financeiro Nacional. Segundo a Polícia Federal, o suspeito comandava um grupo de WhatsApp chamado “A Turma”, destinado à obtenção ilegal de dados sigilosos e intimidação de desafetos.