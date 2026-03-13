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Caso Master: Mendonça e Fux votam para manter Daniel Vorcaro na prisão

Com suspeição de Dias Toffoli, julgamento na Segunda Turma conta com apenas quatro ministros; placar atual é de 2 a 0 contra o dono do Banco Master, acusado de chefiar milícia privada para coagir autoridades e desafetos

No modelo virtual, os ministros depositam os votos eletronicamente, sem discussão presencial. Em destaque, o relator André Mendonça - (crédito: Luiz Silveira / STF)
No modelo virtual, os ministros depositam os votos eletronicamente, sem discussão presencial. Em destaque, o relator André Mendonça - (crédito: Luiz Silveira / STF)

Os ministros André Mendonça (relator) e Luiz Fux votaram, nesta sexta-feira (13/3), pela manutenção da prisão preventiva do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O julgamento ocorre no plenário virtual da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

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Vorcaro é investigado na terceira fase da Operação Compliance Zero por supostamente liderar uma organização criminosa que utilizava uma “milícia privada” para coagir adversários e monitorar autoridades.

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Com os votos de Mendonça e Fux, restam as manifestações dos ministros Gilmar Mendes e Kassio Nunes Marques. O quinto integrante da turma, ministro Dias Toffoli, se declarou suspeito por “motivo de foro íntimo” na quarta-feira (11).

Um eventual empate em 2 a 2 favoreceria o réu, resultando na revogação automática da prisão. No modelo virtual, os ministros depositam os votos eletronicamente, sem discussão presencial, a menos que haja pedido de vista ou destaque.

A prisão de Vorcaro, determinada inicialmente por Mendonça em 4 de março, se baseia em indícios de crimes com “valores bilionários” e impacto no Sistema Financeiro Nacional. Segundo a Polícia Federal, o suspeito comandava um grupo de WhatsApp chamado “A Turma”, destinado à obtenção ilegal de dados sigilosos e intimidação de desafetos.

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Iago Mac Cord

Jornalista Política e Brasil

Formado pela Universidade Ceub, estagiou por um ano no Correio e agora é um dos responsáveis por acompanhar o Judiciário e a segurança pública nacional. Com interesse em Jornalismo Humanitário, tem a ambição de cobrir crises sociais e ambientais.

Por Iago Mac Cord
postado em 13/03/2026 11:33 / atualizado em 13/03/2026 11:34
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