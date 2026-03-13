Ex-presidente da Contag é esperado na CPMI do INSS da próxima segunda

Parlamentares pretendem aprofundar a apuração de indícios levantados em investigações e auditorias sobre possíveis irregularidades envolvendo descontos associativos aplicados em benefícios previdenciários - (crédito: Foto: Geraldo Magela/Agência Senado)

O ex-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag), Aristides Veras dos Santos, está cotado para ser ouvido pela CPMI do INSS na próxima segunda-feira (16/3), às 16h. A convocação foi aprovada a partir de requerimentos apresentados por parlamentares que integram a comissão.

Entre os autores dos pedidos estão os senadores Fabiano Contarato (PT-ES), Izalci Lucas (PL-DF), Rogério Marinho (PL-RN) e Eduardo Girão (Novo-CE). Os parlamentares afirmam que o depoimento pode contribuir para esclarecer pontos relevantes das investigações conduzidas pelo colegiado.

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No requerimento apresentado por Contarato, o senador destaca que Aristides representou a Contag na assinatura de um Acordo de Cooperação Técnica com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), firmado em novembro de 2022.

Já Izalci Lucas sustenta que a oitiva pretende aprofundar a apuração de indícios levantados em investigações e auditorias sobre possíveis irregularidades envolvendo descontos associativos aplicados em benefícios previdenciários. Segundo o parlamentar, o ex-dirigente pode fornecer informações consideradas relevantes para o trabalho da comissão.

Outros dois requerimentos que também solicitaram a convocação, apresentados por Rogério Marinho e por Eduardo Girão em conjunto com colegas de partido, citam dados que indicam o volume de recursos movimentados por entidades associativas ao longo dos últimos anos.

“Entidades associativas ligadas ao sindicalismo receberam, entre 2008 e 2025, mais de R$ 12,5 bilhões por meio de descontos associativos autorizados pelo INSS, valor que corresponderia a 72% de todo o montante repassado pelo sistema de consignações no período”, afirmam os parlamentares no documento.