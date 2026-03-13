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Caso Master: STF forma maioria para manter Vorcaro preso

Nunes Marques acompanhou os votos de André Mendonça e Luiz Fux na Segunda Turma; sem Dias Toffoli, que se declarou suspeito, colegiado confirma prisão do dono do Banco Master por liderar suposta milícia privada em crimes de valores bilionários

Com três votos pela manutenção da prisão de Daniel Vorcaro, não há mais possibilidade de reversão por empate - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
Com três votos pela manutenção da prisão de Daniel Vorcaro, não há mais possibilidade de reversão por empate - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, nesta sexta-feira (13/3), para manter a prisão do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. O voto decisivo foi do ministro Kassio Nunes Marques, que acompanhou o relator André Mendonça e o ministro Luiz Fux.

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Como o ministro Dias Toffoli se declarou suspeito de atuar no caso na quarta-feira (11), o colegiado conta com apenas quatro magistrados. Com três votos pela manutenção da medida, não há mais possibilidade de reversão por empate.

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O julgamento ocorre em plenário virtual, em que os ministros depositam os votos eletronicamente, sem discussão presencial, a menos que haja pedido de vista ou destaque. Agora, resta apenas o voto do ministro Gilmar Mendes.

A prisão de Vorcaro, determinada inicialmente por Mendonça em 4 de março, se baseia em indícios de crimes com “valores bilionários” e impacto no Sistema Financeiro Nacional. Segundo a Polícia Federal, o suspeito comandava um grupo de WhatsApp chamado “A Turma”, destinado à obtenção ilegal de dados sigilosos e intimidação de desafetos.

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Iago Mac Cord

Jornalista Política e Brasil

Formado pela Universidade Ceub, estagiou por um ano no Correio e agora é um dos responsáveis por acompanhar o Judiciário e a segurança pública nacional. Com interesse em Jornalismo Humanitário, tem a ambição de cobrir crises sociais e ambientais.

Por Iago Mac Cord
postado em 13/03/2026 12:07 / atualizado em 13/03/2026 12:08
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