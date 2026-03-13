Caso Master: STF forma maioria para manter Vorcaro preso

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, nesta sexta-feira (13/3), para manter a prisão do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. O voto decisivo foi do ministro Kassio Nunes Marques, que acompanhou o relator André Mendonça e o ministro Luiz Fux.
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Como o ministro Dias Toffoli se declarou suspeito de atuar no caso na quarta-feira (11), o colegiado conta com apenas quatro magistrados. Com três votos pela manutenção da medida, não há mais possibilidade de reversão por empate.
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O julgamento ocorre em plenário virtual, em que os ministros depositam os votos eletronicamente, sem discussão presencial, a menos que haja pedido de vista ou destaque. Agora, resta apenas o voto do ministro Gilmar Mendes.
A prisão de Vorcaro, determinada inicialmente por Mendonça em 4 de março, se baseia em indícios de crimes com “valores bilionários” e impacto no Sistema Financeiro Nacional. Segundo a Polícia Federal, o suspeito comandava um grupo de WhatsApp chamado “A Turma”, destinado à obtenção ilegal de dados sigilosos e intimidação de desafetos.
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