Cleitinho está na frente na disputa para governador de Minas

Uma pesquisa sobre as eleições ao governo de Minas Gerais de 2026 aponta o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) na liderança de intenções de voto. O senador Rodrigo Pacheco (PSD) e o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) aparecem na sequência. Os dados são da Realtime BigData, divulgados nesta sexta-feira (13/3).
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Para Wilson Pedroso, sócio estrategista do instituto, a liderança de Cleitinho ocorre mesmo diante de resistências dentro do próprio campo político. “Mesmo com certa desconfiança de setores do bolsonarismo, o senador Cleitinho lidera a eleição em Minas Gerais e aparece à frente de adversários que contam com padrinhos políticos de grande peso”, avalia.
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Cenário 1:
No primeiro cenário estipulado, Cleitinho lidera com 34% das intenções de voto. Pacheco ficou em segundo lugar, com 19% das intenções e Kalil ficou em terceiro, com 11%. O atual vice-governador de Minas Gerais Mateus Simões (PSD) ficou na quarta posição, com 9% das intenções de voto.
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 34%
- Rodrigo Pacheco (PSD): 19%
- Alexandre Kalil (PDT): 11%
- Mateus Simões (PSD): 9%
- Gabriel Azevedo (MDB): 7%
- Vittorio Medioli: 7%
- Ben Mendes (Missão): 1%
- Nulo/Branco: 6%
- Não sei/Não respondeu: 6%
Cenário 2:
Em um segundo cenário estimulado, com o presidente da Fiemg Flávio Roscoe no lugar de Medioli e Mendes, Cleitinho sobe na pesquisa, com 38% das intenções. Pacheco, Kalil, Simões, Gabriel continuam nas mesmas posições e Roscoe alcança 3% das intenções de voto.
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 38%
- Rodrigo Pacheco (PSD): 19%
- Alexandre Kalil (PDT): 12%
- Mateus Simões (PSD): 9%
- Gabriel Azevedo (MDB): 7%
- Flávio Roscoe (Sem partido): 3%
- Nulo/Branco: 6%
- Não sei/Não respondeu: 6%
Cenário 3:
Em um terceiro cenário, reduzindo as opções para quatro candidatos, Cleitinho segue na liderança e os demais continuam em posições semelhantes.
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 39%
- Rodrigo Pacheco (PSD): 24%
- Mateus Simões (PSD): 11%
- Gabriel Azevedo (MDB): 8%
- Nulo/Branco: 8%
- Não sei/Não respondeu: 10%
Cenário 4:
Ao considerar a presença de Kalil no lugar de Pacheco, o ex-prefeito de BH alcança a segunda posição, seguindo Cleitinho.
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 40%
- Alexandre Kalil (PDT): 19%
- Mateus Simões (PSD): 13%
- Gabriel Azevedo (MDB): 9%
- Nulo/Branco: 9%
- Não sei/Não respondeu: 10%
Cenários sem Cleitinho
Agora, ao retirar a opção de voto no senador Cleitinho, o número de pessoas que disseram que votariam nulo ou não souberam responder aumentou consideravelmente, chegando a 40%. Neste cenário, Pacheco lidera com 30% das intenções de voto e Simões e Gabriel ficam na segunda e terceira posições.
Cenário 1:
- Rodrigo Pacheco (PSD): 30%
- Mateus Simões (PSD): 18%
- Gabriel Azevedo (MDB): 12%
- Nulo/Branco: 10%
- Não sei/Não respondeu: 30%
Em cenário semelhante, com Kalil no lugar de Pacheco, ele chega na liderança com 25% das intenções de voto. Simões e Gabriel continuam em segunda e terceira posições.
Cenário 2:
- Alexandre Kalil (PDT): 25%
- Mateus Simões (PSD): 19%
- Gabriel Azevedo (MDB): 13%
- Nulo/Branco: 11%
- Não sei/Não respondeu: 32%
Espontânea
Já em um cenário aberto, quando não foram apresentadas opções aos entrevistados, 3 a cada 4 entrevistados disseram não saber em quem votariam. Neste cenário, Cleitinho também lidera, desta vez com 6% das eleições de voto. Na sequência, com 2%, aparecem Nikolas Ferreira (PL), que não é pré-candidato, e Pacheco. O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT), a prefeita de Contagem Marília Campos (PT), o ex-governador de Minas e atual deputado federal Aécio Neves (PSDB) e o atual governador, Romeu Zema (Novo), têm, cada, 1% das intenções.
Cenário espontâneo:
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 6%
- Nikolas Ferreira (PL): 2%
- Rodrigo Pacheco (PSD): 2%
- Alexandre Kalil (PDT): 1%
- Marília Campos (PT): 1%
- Aécio Neves (PSDB): 1%
- Romeu Zema (Novo): 1%
- Outros: 2%
- Nulo/Branco: 9%
- Não sei/Não respondeu: 75%
A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 12 de março, com 2 mil entrevistados homens e mulheres, com idades a partir de 16 anos. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-06562/2026.
Pré-candidatos comentam
Em conversa com o jornal Estado de Minas, Gabriel Azevedo afirmou que, mesmo sem estrutura de governo, máquina pública ou mandato, o nome dele aparece com cerca de 10% das intenções de voto, em média, nos cenários testados. “Em alguns cenários específicos, chegamos a patamares ainda maiores”, disse.
Segundo Azevedo, o resultado ganha relevância por se tratar de uma eleição estadual em Minas Gerais, que tem 853 municípios, onde, segundo afirmou, boa parte da população ainda está começando a conhecer o trabalho e as ideias dele.
O ex-prefeito de BH, Alexandre Kalil afirmou que ainda é cedo para pensar em rejeição. "Dos que pontuam sou o único que não tem cargo nem mídia”, afirmou. Kalil afirma que a campanha ainda nem começou.
Cleitinho Azevedo, Rodrigo Pacheco, Vittorio Medioli, Mateus Simões, Flavio Roscoe e Gabriel Azevedo também foram procurados pelo Estado de Minas. Ben Mendes foi procurado por intermédio do Partido Missão. A reportagem aguarda retorno de todos.