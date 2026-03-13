Cleitinho está na frente na disputa para governador de Minas

Uma pesquisa sobre as eleições ao governo de Minas Gerais de 2026 aponta o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) na liderança de intenções de voto. O senador Rodrigo Pacheco (PSD) e o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) aparecem na sequência. Os dados são da Realtime BigData, divulgados nesta sexta-feira (13/3).

Para Wilson Pedroso, sócio estrategista do instituto, a liderança de Cleitinho ocorre mesmo diante de resistências dentro do próprio campo político. “Mesmo com certa desconfiança de setores do bolsonarismo, o senador Cleitinho lidera a eleição em Minas Gerais e aparece à frente de adversários que contam com padrinhos políticos de grande peso”, avalia.

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Cenário 1:

No primeiro cenário estipulado, Cleitinho lidera com 34% das intenções de voto. Pacheco ficou em segundo lugar, com 19% das intenções e Kalil ficou em terceiro, com 11%. O atual vice-governador de Minas Gerais Mateus Simões (PSD) ficou na quarta posição, com 9% das intenções de voto.

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 34%

34% Rodrigo Pacheco (PSD): 19%

19% Alexandre Kalil (PDT): 11%

11% Mateus Simões (PSD): 9%

9% Gabriel Azevedo (MDB): 7%

7% Vittorio Medioli: 7%

7% Ben Mendes (Missão): 1%

1% Nulo/Branco: 6%

6% Não sei/Não respondeu: 6%

Cenário 2:

Em um segundo cenário estimulado, com o presidente da Fiemg Flávio Roscoe no lugar de Medioli e Mendes, Cleitinho sobe na pesquisa, com 38% das intenções. Pacheco, Kalil, Simões, Gabriel continuam nas mesmas posições e Roscoe alcança 3% das intenções de voto.

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 38%

38% Rodrigo Pacheco (PSD): 19%

19% Alexandre Kalil (PDT): 12%

12% Mateus Simões (PSD): 9%

9% Gabriel Azevedo (MDB): 7%

7% Flávio Roscoe (Sem partido): 3%

3% Nulo/Branco : 6%

: 6% Não sei/Não respondeu: 6%

Cenário 3:

Em um terceiro cenário, reduzindo as opções para quatro candidatos, Cleitinho segue na liderança e os demais continuam em posições semelhantes.

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 39%

39% Rodrigo Pacheco (PSD): 24%

24% Mateus Simões (PSD): 11%

11% Gabriel Azevedo (MDB): 8%

8% Nulo/Branco: 8%

8% Não sei/Não respondeu: 10%

Cenário 4:

Ao considerar a presença de Kalil no lugar de Pacheco, o ex-prefeito de BH alcança a segunda posição, seguindo Cleitinho.

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 40%

40% Alexandre Kalil (PDT): 19%

19% Mateus Simões (PSD): 13%

13% Gabriel Azevedo (MDB): 9%

9% Nulo/Branco: 9%

9% Não sei/Não respondeu: 10%

Cenários sem Cleitinho

Agora, ao retirar a opção de voto no senador Cleitinho, o número de pessoas que disseram que votariam nulo ou não souberam responder aumentou consideravelmente, chegando a 40%. Neste cenário, Pacheco lidera com 30% das intenções de voto e Simões e Gabriel ficam na segunda e terceira posições.

Cenário 1:

Rodrigo Pacheco (PSD): 30%

30% Mateus Simões (PSD): 18%

18% Gabriel Azevedo (MDB): 12%

12% Nulo/Branco: 10%

10% Não sei/Não respondeu: 30%

Em cenário semelhante, com Kalil no lugar de Pacheco, ele chega na liderança com 25% das intenções de voto. Simões e Gabriel continuam em segunda e terceira posições.

Cenário 2:

Alexandre Kalil (PDT): 25%

25% Mateus Simões (PSD): 19%

19% Gabriel Azevedo (MDB) : 13%

: 13% Nulo/Branco: 11%

11% Não sei/Não respondeu: 32%

Espontânea

Já em um cenário aberto, quando não foram apresentadas opções aos entrevistados, 3 a cada 4 entrevistados disseram não saber em quem votariam. Neste cenário, Cleitinho também lidera, desta vez com 6% das eleições de voto. Na sequência, com 2%, aparecem Nikolas Ferreira (PL), que não é pré-candidato, e Pacheco. O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT), a prefeita de Contagem Marília Campos (PT), o ex-governador de Minas e atual deputado federal Aécio Neves (PSDB) e o atual governador, Romeu Zema (Novo), têm, cada, 1% das intenções.

Cenário espontâneo:

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 6%

6% Nikolas Ferreira (PL): 2%

2% Rodrigo Pacheco (PSD): 2%

2% Alexandre Kalil (PDT): 1%

1% Marília Campos (PT): 1%

1% Aécio Neves (PSDB): 1%

1% Romeu Zema (Novo): 1%

1% Outros: 2%

2% Nulo/Branco: 9%

9% Não sei/Não respondeu: 75%

A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 12 de março, com 2 mil entrevistados homens e mulheres, com idades a partir de 16 anos. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-06562/2026.

Pré-candidatos comentam

Em conversa com o jornal Estado de Minas, Gabriel Azevedo afirmou que, mesmo sem estrutura de governo, máquina pública ou mandato, o nome dele aparece com cerca de 10% das intenções de voto, em média, nos cenários testados. “Em alguns cenários específicos, chegamos a patamares ainda maiores”, disse.

Segundo Azevedo, o resultado ganha relevância por se tratar de uma eleição estadual em Minas Gerais, que tem 853 municípios, onde, segundo afirmou, boa parte da população ainda está começando a conhecer o trabalho e as ideias dele.

O ex-prefeito de BH, Alexandre Kalil afirmou que ainda é cedo para pensar em rejeição. "Dos que pontuam sou o único que não tem cargo nem mídia”, afirmou. Kalil afirma que a campanha ainda nem começou.

Cleitinho Azevedo, Rodrigo Pacheco, Vittorio Medioli, Mateus Simões, Flavio Roscoe e Gabriel Azevedo também foram procurados pelo Estado de Minas. Ben Mendes foi procurado por intermédio do Partido Missão. A reportagem aguarda retorno de todos.

