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ELEIÇÕES 2026

Cleitinho está na frente na disputa para governador de Minas

Pesquisa da Realtime BigData ouviu 2 mil pessoas entre 11 e 12 de março e tem margem de erro de dois pontos percentuais

Senador Cleitinho Azevedo lidera todos os cenários de intenções de voto - (crédito: JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO)
Senador Cleitinho Azevedo lidera todos os cenários de intenções de voto - (crédito: JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO)

Uma pesquisa sobre as eleições ao governo de Minas Gerais de 2026 aponta o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) na liderança de intenções de voto. O senador Rodrigo Pacheco (PSD) e o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) aparecem na sequência. Os dados são da Realtime BigData, divulgados nesta sexta-feira (13/3).

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Para Wilson Pedroso, sócio estrategista do instituto, a liderança de Cleitinho ocorre mesmo diante de resistências dentro do próprio campo político. “Mesmo com certa desconfiança de setores do bolsonarismo, o senador Cleitinho lidera a eleição em Minas Gerais e aparece à frente de adversários que contam com padrinhos políticos de grande peso”, avalia.

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Saiba Mais

Cenário 1:

No primeiro cenário estipulado, Cleitinho lidera com 34% das intenções de voto. Pacheco ficou em segundo lugar, com 19% das intenções e Kalil ficou em terceiro, com 11%. O atual vice-governador de Minas Gerais Mateus Simões (PSD) ficou na quarta posição, com 9% das intenções de voto.

  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 34%
  • Rodrigo Pacheco (PSD): 19%
  • Alexandre Kalil (PDT): 11%
  • Mateus Simões (PSD): 9%
  • Gabriel Azevedo (MDB): 7%
  • Vittorio Medioli: 7%
  • Ben Mendes (Missão): 1%
  • Nulo/Branco: 6%
  • Não sei/Não respondeu: 6%

 

Cenário 2:

Em um segundo cenário estimulado, com o presidente da Fiemg Flávio Roscoe no lugar de Medioli e Mendes, Cleitinho sobe na pesquisa, com 38% das intenções. Pacheco, Kalil, Simões, Gabriel continuam nas mesmas posições e Roscoe alcança 3% das intenções de voto.

  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 38%
  • Rodrigo Pacheco (PSD): 19%
  • Alexandre Kalil (PDT): 12%
  • Mateus Simões (PSD): 9%
  • Gabriel Azevedo (MDB): 7%
  • Flávio Roscoe (Sem partido): 3%
  • Nulo/Branco: 6%
  • Não sei/Não respondeu: 6%

 

Cenário 3:

Em um terceiro cenário, reduzindo as opções para quatro candidatos, Cleitinho segue na liderança e os demais continuam em posições semelhantes.

  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 39%
  • Rodrigo Pacheco (PSD): 24%
  • Mateus Simões (PSD): 11%
  • Gabriel Azevedo (MDB): 8%
  • Nulo/Branco: 8%
  • Não sei/Não respondeu: 10%

  

Cenário 4:

Ao considerar a presença de Kalil no lugar de Pacheco, o ex-prefeito de BH alcança a segunda posição, seguindo Cleitinho.

  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 40%
  • Alexandre Kalil (PDT): 19%
  • Mateus Simões (PSD): 13%
  • Gabriel Azevedo (MDB): 9%
  • Nulo/Branco: 9%
  • Não sei/Não respondeu: 10%

  

Cenários sem Cleitinho

Agora, ao retirar a opção de voto no senador Cleitinho, o número de pessoas que disseram que votariam nulo ou não souberam responder aumentou consideravelmente, chegando a 40%. Neste cenário, Pacheco lidera com 30% das intenções de voto e Simões e Gabriel ficam na segunda e terceira posições.

Cenário 1:

  • Rodrigo Pacheco (PSD): 30%
  • Mateus Simões (PSD): 18%
  • Gabriel Azevedo (MDB): 12%
  • Nulo/Branco: 10%
  • Não sei/Não respondeu: 30%

  

Em cenário semelhante, com Kalil no lugar de Pacheco, ele chega na liderança com 25% das intenções de voto. Simões e Gabriel continuam em segunda e terceira posições.

Cenário 2:

  • Alexandre Kalil (PDT): 25%
  • Mateus Simões (PSD): 19%
  • Gabriel Azevedo (MDB): 13%
  • Nulo/Branco: 11%
  • Não sei/Não respondeu: 32%

 

Espontânea

Já em um cenário aberto, quando não foram apresentadas opções aos entrevistados, 3 a cada 4 entrevistados disseram não saber em quem votariam. Neste cenário, Cleitinho também lidera, desta vez com 6% das eleições de voto. Na sequência, com 2%, aparecem Nikolas Ferreira (PL), que não é pré-candidato, e Pacheco. O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT), a prefeita de Contagem Marília Campos (PT), o ex-governador de Minas e atual deputado federal Aécio Neves (PSDB) e o atual governador, Romeu Zema (Novo), têm, cada, 1% das intenções.

Cenário espontâneo:

  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 6%
  • Nikolas Ferreira (PL): 2%
  • Rodrigo Pacheco (PSD): 2%
  • Alexandre Kalil (PDT): 1%
  • Marília Campos (PT): 1%
  • Aécio Neves (PSDB): 1%
  • Romeu Zema (Novo): 1%
  • Outros: 2%
  • Nulo/Branco: 9%
  • Não sei/Não respondeu: 75%

A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 12 de março, com 2 mil entrevistados homens e mulheres, com idades a partir de 16 anos. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-06562/2026. 

Pré-candidatos comentam

Em conversa com o jornal Estado de Minas, Gabriel Azevedo afirmou que, mesmo sem estrutura de governo, máquina pública ou mandato, o nome dele aparece com cerca de 10% das intenções de voto, em média, nos cenários testados. “Em alguns cenários específicos, chegamos a patamares ainda maiores”, disse.

Segundo Azevedo, o resultado ganha relevância por se tratar de uma eleição estadual em Minas Gerais, que tem 853 municípios, onde, segundo afirmou, boa parte da população ainda está começando a conhecer o trabalho e as ideias dele.

O ex-prefeito de BH, Alexandre Kalil afirmou que ainda é cedo para pensar em rejeição. "Dos que pontuam sou o único que não tem cargo nem mídia”, afirmou. Kalil afirma que a campanha ainda nem começou.

Cleitinho Azevedo, Rodrigo Pacheco, Vittorio Medioli, Mateus Simões, Flavio Roscoe e Gabriel Azevedo também foram procurados pelo Estado de Minas. Ben Mendes foi procurado por intermédio do Partido Missão. A reportagem aguarda retorno de todos.

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Giovanna de Souza - Estado de Minas

Por Giovanna de Souza - Estado de Minas
postado em 13/03/2026 16:28
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