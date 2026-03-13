Vorcaro troca de advogados após STF manter prisão e pode delatar

Vorcaro segue preso na Penitenciária Federal de Brasília após decisão da Segunda Turma do STF - (crédito: Reprodução)

O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, trocou de advogados nesta sexta-feira (13/3) após a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formar maioria para mantê-lo preso. Ele é acusado de comandar um esquema bilionário de fraudes financeiras, incluindo um grupo para coletar informações, intimidar opositores e até planejar ataques físicos contra jornalistas.

Vorcaro trocou o advogado Pierpaolo Bottini por José Luis Oliveira Lima, conhecido como Juca, um dos principais criminalistas do país. Roberto Podval, outro integrante da defesa do banqueiro, também saiu do caso.

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A decisão é vista como sinal de uma possível delação no futuro, já que Juca tem ampla experiência em casos envolvendo o mecanismo legal. Por outro lado, a defesa anterior do banqueiro também tem como clientes possíveis alvos da delação de Vorcaro, como políticos, e a saída da equipe evita conflitos de interesse.

Juca já representou clientes como José Dirceu, no caso do Mensalão, o doleiro Alberto Youssef, durante a Operação Lava Jato, o ex-presidente da Caixa Pedro Guimarães, o médico Roger Abdelmassih, condenado por estupros contra pacientes, e o general Braga Netto, no julgamento por golpe de Estado.

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A Segunda Turma iniciou hoje votação sobre a prisão do banqueiro, após a defesa pedir seu retorno à prisão domiciliar. Atualmente, ele está na Penitenciária Federal de Brasília, ao lado da Complexo da Papuda. Já há maioria para manter a detenção, com votos dos ministros André Mendonça, relator do caso, Luiz Fux e Nunes Marques. Gilmar Mendes é o único que ainda não votou.

A troca na defesa ocorreu após Vorcaro ser informado da decisão do STF. Ele está em um presídio de segurança máxima, sem contato com o exterior nem acesso a TV.

Possível delação preocupa políticos

Investigação da Polícia Federal (PF) apontou que o banqueiro possui uma extensa rede de contatos com políticos e autoridades de Brasília, como o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e os ministros do STF Alexandre de Moraes e Dias Toffoli.

A possibilidade de uma delação do banqueiro preocupa o mundo político, e pode ter impacto significativo nas eleições de outubro, a depender das informações que Vorcaro decidir expor e dos benefícios que pode obter para sua pena com as revelações.