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SAÚDE

Bolsonaro não tem previsão de alta, diz equipe médica

Ex-presidente voltou a ser internado na manhã desta sexta-feira (13/3), com diagnóstico de broncopneumonia

Bolsonaro foi levado a unidade de saúde na manhã desta sexta-feira após apresentar mal-estar - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)
Bolsonaro foi levado a unidade de saúde na manhã desta sexta-feira após apresentar mal-estar - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permanecerá internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília. Em entrevista de imprensa coletiva realizada na noite desta sexta-feira (13/3), a equipe médica que acompanha Bolsonaro afirmou que não há previsão de alta devido à gravidade do quadro de saúde. 

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Bolsonaro foi levado a unidade de saúde na manhã desta sexta-feira após apresentar mal-estar, e foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana bilateral. 

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*Matéria em atualização

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Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 13/03/2026 19:13
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