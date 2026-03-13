Bolsonaro não tem previsão de alta, diz equipe médica

Bolsonaro foi levado a unidade de saúde na manhã desta sexta-feira após apresentar mal-estar - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permanecerá internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília. Em entrevista de imprensa coletiva realizada na noite desta sexta-feira (13/3), a equipe médica que acompanha Bolsonaro afirmou que não há previsão de alta devido à gravidade do quadro de saúde.

Bolsonaro foi levado a unidade de saúde na manhã desta sexta-feira após apresentar mal-estar, e foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana bilateral.

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*Matéria em atualização