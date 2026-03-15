A teia de Vorcaro que abala os Três Poderes sob a sombra da delação

O escândalo envolvendo o Banco Master revelou uma ampla rede de conexões políticas, institucionais e empresariais associadas ao banqueiro Daniel Vorcaro, que, agora, segue preso em Brasília por decisão da maioria dos membros da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento de sexta-feira. A lista de conexões nos Três Poderes é grande, além dos criminosos citados pelo ministro relator do processo, André Mendonça, em seu voto pela manutenção da prisão do banqueiro em Brasília. A tudo isso, se soma a provável delação de Vorcaro, com a troca de defesa.

Para o lugar do criminalista Pierpaolo Bottini, foi escolhido o advogado José Luís de Oliveira Lima, que também defendeu figuras políticas de destaque, como o petista e ex-ministro da Casa Civil José Dirceu e o ex-ministro de Bolsonaro Walter Braga Netto, preso e condenado por participação na trama golpista. Roberto Podval também deve deixar a causa nos próximos dias.

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O caso, que inicialmente era um escândalo financeiro, tem mostrado envolvimento até com criminosos perigosos, como o "Sicário", apelido de Felipe Mourão, que mantinha relação direta de prestação de serviços a Vorcaro, "atuando como responsável pela execução de atividades voltadas à obtenção de informações sigilosas, monitoramento de pessoas e neutralização de situações consideradas sensíveis aos interesses do grupo investigado", conforme mostra a íntegra do voto de Mendonça.

As relações financeiras, comerciais e políticas de Vorcaro (foto: Valdo Virgo)

O texto revela detalhes das descobertas da Polícia Federal nas investigações da Operação Compliance Zero, que culminou na liquidação extrajudicial do Master pelo Banco Central, em novembro de 2025, e aponta vários crimes atribuídos a Vorcaro identificados pela Polícia Federal, como a) Crimes contra o sistema financeiro nacional; b) Crimes contra a administração pública; c) Crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro; d) Crimes contra a administração da Justiça, citando como exemplos: coação no curso do processo, fraude processual e denunciação caluniosa.

Depósitos

"As provas documentais, registros de mensagens e fluxos financeiros analisados pela autoridade policial até o momento indicam que os investigados atuavam de forma estruturada e com divisão de tarefas, característica típica de organizações criminosas", escreveu o relator. Ele ainda destacou que a manutenção da prisão preventiva de Vorcaro evitará uma dilapidação do patrimônio do banco, uma vez que a Justiça bloqueou R$ 2,2 bilhões em depósitos de Vorcaro na conta do pai dele. Vale lembrar que, apenas no Fundo Garantidor de Créditos (FGC), o rombo provocado pelo Master e subsidiárias chegou a R$ 52 bilhões, o maior desde a criação do Fundo, em 1994.

O caso Master passou a ocupar o centro dos debates em Brasília e provocou uma sequência de acusações cruzadas entre governistas e oposicionistas, que disputam a narrativa sobre quem teria maior proximidade com o empresário e com as operações sob suspeita. Desde o ano passado, quando a situação da instituição financeira entrou em colapso culminando na liquidação extrajudicial, o Master passou a ser alvo de investigações. Documentos, mensagens e apurações oficiais passaram a mencionar, direta ou indiretamente, lideranças políticas de diferentes espectros ideológicos.

A lista de nomes citados inclui congressistas, governadores, prefeitos e ex-integrantes do primeiro escalão de governos federais. O alcance das relações também chegou ao Judiciário. Entre os nomes citados em investigações e documentos relacionados ao caso estão os ministros do STF Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, o que ampliou a repercussão política do episódio e acirrou a tensão entre diferentes atores institucionais.

Além disso, a proximidade de ministros da Suprema Corte com Vorcaro tem feito um estrago na imagem da instituição. Dados da Pesquisa Genial/Quaest, divulgada na quinta-feira passada, corroboram a deterioração da imagem das instituições em meio ao escândalo do Master, e, nesse cenário, o Supremo é o que está sendo mais afetado, pois a desconfiança na Corte é a maior da história.

"A maioria dos entrevistados acha importante votar em um senador que esteja comprometido a votar o impeachment de um ministro do STF", escreveu o cientista político Felipe Nunes, CEO da Quaest, em postagem nas redes sociais. De acordo com ele, as consequências eleitorais do escândalo do Master são bem claras, porque 38% dos entrevistados disseram que evitarão votar em um candidato envolvido no escândalo. "Não é um contingente muito alto, mas é decisivo. A pesquisa mostra ainda que 29% levariam o tema em consideração, mas também outras variáveis na hora de votar e 20% não levariam isso em conta", acrescenta.

Consultoria

As investigações da PF também revelaram interlocuções do banqueiro com integrantes do primeiro escalão da política nacional. Vorcaro chegou a contar com consultoria do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega em temas ligados ao banco.

No âmbito local, o empresário também teria mantido conversas com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, durante as tratativas para a tentativa de aquisição do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB). A PF identificou R$ 12,2 bilhões em fraudes do Master na venda de carteira de crédito podre ao BRB.

A operação de compra do Master pelo BRB, anunciada no fim de março de 2025, foi barrada pelo Banco Central em setembro do mesmo ano e, agora, o governador emedebista tenta sanar o prejuízo provocado pelo Master no banco público colocando imóveis do DF como garantia de empréstimos para cobrir as perdas de R$ 6,6 bilhões do BRB.

Além do campo político, as investigações apontam proximidade com integrantes do próprio sistema financeiro. Relatórios da Polícia Federal mencionam ex-dirigentes do Banco Central como interlocutores próximos de Vorcaro, descritos nas apurações como consultores informais em questões regulatórias e estratégicas relacionadas às atividades da instituição.

Nos bastidores de Brasília, a multiplicidade de interlocutores ligados ao banqueiro mineiro é vista como parte de uma estratégia recorrente no ambiente político da capital: cercar-se de figuras com influência em diferentes esferas de poder.

A presença de políticos experientes, ex-ministros e operadores com forte trânsito institucional indicaria a tentativa de abrir canais de interlocução em áreas sensíveis do Estado, como o sistema financeiro, o Congresso e os órgãos de controle. O resultado foi a formação de uma teia de relações que atravessa governos de diferentes partidos e períodos que ainda precisam ser melhor detalhadas nas investigações que começaram a ter o sigilo levantado.

Impacto eleitoral

O escândalo do Master, considerado o maior da história do Sistema Financeiro Nacional (SFN), colocou na berlinda as instituições dos Três Poderes e ainda deve ter impactos nas eleições gerais deste ano, na avaliação do economista e professor de Finanças do Insper Ricardo Rocha, que defende maior transparência nas investigações. Na avaliação dele, Daniel Vorcaro transformou-se em uma espécie de "banqueiro da República" devido às inúmeras conexões dele com os manda-chuvas em Brasília.

"É difícil ainda saber o que está por trás de todo emaranhado de Vorcaro na República, porque mostra que ele era um banqueiro aliado tanto dos governistas quanto da oposição e, inclusive, no Supremo. Mas, infelizmente, está demorando para colocarem tudo a limpo e acho que todos os envolvidos precisam vir a público e dar esclarecimento", pontua.

Para Rocha, à medida que as investigações avançarem, ficarão mais evidentes os nomes dos principais envolvidos no escândalo das fraudes do Master. "É importante sabermos qual era o objetivo de Vorcaro com esse esquema. Mas o grande risco é que, como tem muita gente envolvida, todos façam um acordão para deixar tudo para lá", alerta o acadêmico.

Na avaliação do cientista político Felipe Nunes, da Quaest, o caso Master parece ser uma crise sistêmica, mais do que partidária. "Ela atinge o sistema político brasileiro e joga desconfiança para todo lado. Mais do que repercussão negativa para os indivíduos, que sairão arranhados, é uma crise que desafia a capacidade de os Poderes de internalizar o conflito", pontua.

O economista Márcio Holland, professor de economia da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV EAESP), também alerta sobre os impactos negativos que esse episódio provoca na credibilidade das instituições e até mesmo no crescimento da economia do país. Ele reconhece que, apesar de haver uma relação bem documentada na literatura econômica entre a qualidade das instituições e o crescimento econômico, especialmente no longo prazo, países com instituições sólidas — que asseguram cumprimento da lei, estabilidade regulatória e respeito aos contratos — tendem a apresentar maior produtividade e crescimento mais sustentado.

"O Brasil ainda enfrenta desafios importantes nessa dimensão institucional. Problemas recorrentes na aplicação das regras e na garantia dos contratos acabam deteriorando o ambiente de negócios e elevando a percepção de risco. Casos de grande repercussão no sistema financeiro, como o que envolve o Banco Master, acabam reforçando essas preocupações. Independentemente dos desdobramentos jurídicos, episódios desse tipo afetam a confiança nas instituições e ampliam a percepção de fragilidade na governança econômica", destaca Holland.

O professor da FGV ressalta, ainda, que, quando a confiança institucional é abalada, os efeitos econômicos aparecem, sobretudo, no horizonte de longo prazo. Investidores passam a exigir prêmios de risco maiores, projetos de investimento são adiados e o ambiente econômico se torna menos previsível. "No limite, isso afeta a produtividade e reduz o potencial de crescimento do país. Por isso, fortalecer as instituições e garantir a aplicação consistente da lei é uma condição central para melhorar o ambiente econômico e sustentar o crescimento no longo prazo", acrescenta.

