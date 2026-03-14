Defesa aguarda laudo para pedir pisão domiciliar a Bolsonaro, diz Flávio

As informações passadas pelo senador e pré-candidato à presidência da República ocorreram após ele voltar de uma viagem ao Tocantins - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aguardará a finalização de um laudo médico para ingressar com um novo pedido de prisão domiciliar humanitária. A informação foi passada na noite deste sábado (14/3) pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-SP), após visitar o pai no Hospital DF Star, em Brasília.

“A gente está aguardando a elaboração do laudo médico, em função desse fato novo [internação de Bolsonaro]”, disse o parlamentar em conversa com jornalistas.

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As informações passadas pelo pré-candidato à presidência da República ocorreram após ele voltar de uma viagem ao Tocantins. Flávio afirma que o pai está abatido.

“Eu conversei rapidamente ali com ele, que está com uma cara ainda um pouco abatida, com sinais de cansaço, mas estamos mais tranquilos”, disse.

As declarações do filho do ex-presidente foram ditas após o último boletim médico de Jair Bolsonaro constatar que, na manhã deste sábado, uma piora na função renal, além de elevação dos marcadores inflamatórios. A situação de saúde, no entanto, é descrita como estável pelo Hospital DFStar.

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Internado desde sexta-feira (13/3) por causa de uma broncopneumonia bilateral, Jair Bolsonaro teve de ser transferido às pressas do Complexo Penitenciário da Papuda, onde cumpre mais de 27 anos de prisão, para a Unidade de Terapia Intensiva do hospital.

Diante da gravidade do caso, ele segue em observação médica e sem previsão de alta. Os médicos avaliam que o ex-presidente possa ficar internado por, pelo menos, sete dias.