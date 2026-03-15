Bolsonaro está estável e tem melhora da função renal, diz boletim médico

O ex-presidente Jair Bolsonaro evoluiu com estabilidade e apresentou melhora na função renal, mas com novas elevações de marcadores inflamatórios no sangue. As últimas informações sobre o quadro de saúde de Bolsonaro foram divulgadas por volta das 11h deste domingo (15/3), pela equipe médica do Hospital DFStar, onde o ex-presidente está internado desde sexta-feira (13/3).

O documento sobre o quadro de saúde de Bolsonaro também mostra que os médicos que o acompanham terão de aumentar a cobertura de antibióticos. Embora tenha registrado melhora no quadro renal, mesmo com a ampliação dos medicamentos, o boletim médico informa não haver previsão de alta.

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Bolsonaro está internado em Brasília deste a madrugada de sexta-feira (13), após um quadro de broncopneumonia bilateral.

O ex-presidente deve receber, neste domingo, visitas de seus filhos Carlos, vereador pelo PL do Rio de Janeiro, e Flávio, senador e pré-candidato do PL à presidência da República.

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O anúncio de que Carlos vai visitar o pai no hospital foi feito pelo vereador, em publicação no X, após ele ter conversado com o ex-presidente, na noite de sábado. “Amanhã prometi que voltarei para conversarmos melhor, lhe fazer companhia, colocar os ouvidos para funcionar e ouvi-lo com calma”, escreveu.

Já Flávio confirmou sua ida ao hospital ainda no sábado, em conversa com jornalistas, ao ser perguntado sobre a agenda de visitas ao pai neste final de semana. “ Vou, sempre que eu puder vir aqui para ver como ele está, bater um papo, certamente a gente vem”, anunciou.

Leia a íntegra do boletim médico:

Brasília, 15 de março de 2026 - O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital DF Star em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração. Evoluiu com estabilidade clínica e melhora da função renal,porém com nova elevação dos marcadores inflamatórios no sangue. Em decorrência destas alterações, houve necessidade de ampliar a cobertura dos antibióticos. Segue com suporte clínico intensivo e com intensificação da fisioterapia respiratória e motora. Não há previsão de alta da UTI neste momento.

Dr. Claudio Birolini - Cirurgião Geral

Dr. Leandro Echenique - Cardiologista

Dr. Brasil Caiado - Cardiologista

Dr. Antônio Aurélio de Paiva Fagundes Jr. - Coordenador da UTI Geral

Dr. Allisson B. Barcelos Borges - Diretor Geral