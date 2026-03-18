CPI do Crime Organizado quer ouvir Valdemar, ACM Neto e ex-noiva de Vorcaro

A CPI do Crime Organizado do Senado se reúne nesta quarta-feira (18/3), às 9h, para votar 37 requerimentos e avançar nas investigações sobre suspeitas de fraudes no sistema financeiro.
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Entre os principais alvos estão o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar da Costa Neto, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União) e a influenciadora Martha Graeff, ex-noiva do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master e investigado na Operação Compliance Zero. Também há pedidos envolvendo o ex-governador de Mato Grosso Pedro Taques (PSB), no âmbito de apurações sobre crédito consignado.
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A pauta inclui ainda solicitações de quebra de sigilos bancário, fiscal e telefônico, além de acesso a relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre fundos ligados ao Master e à Reag Investimentos.
Na mesma sessão, os senadores também vão ouvir ex-diretor de fiscalização do Banco Central Paulo Sérgio Neves de Souza e do fundador da Esh Capital, Vladimir Timerman, em uma fase considerada decisiva para aprofundar a apuração sobre o uso de estruturas financeiras em esquemas investigados.
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