Motta atribui alta dos combustíveis a cenário internacional e pede união para evitar crise

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), se reuniu na tarde desta quarta-feira (18/3) com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Na pauta, medidas que já foram tomadas pelo governo federal para frear os efeitos da alta dos combustíveis com medidas de desoneração tributária. O encontro ocorreu na Residência Oficial (RO) da Casa Legislativa e nenhum dos dois conversou com a imprensa.
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Mais cedo, ao inaugurar a Sala Lilás, na sede do Parlamento, Motta defendeu que o diálogo entre Câmara dos Deputados, Senado Federal e o Executivo seria fundamental para enfrentar o cenário.
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“A ideia é que possamos, juntos, encontrar saídas que reduzam os impactos para a população e para os setores produtivos”, destacou o deputado. Ele chegou a pontuar que a recente alta nos combustíveis no Brasil é reflexo de fatores internacionais e defendeu uma atuação conjunta entre os Poderes para evitar impactos mais severos na economia.
Segundo Motta, o aumento está ligado a tensões externas que afetam diretamente o mercado de petróleo. “Essa alta dos combustíveis se dá por um episódio internacional, com impacto no preço do barril do petróleo, o que acaba incidindo no valor dos combustíveis no mundo todo”, declarou.
Também destacou que o Brasil é particularmente sensível a essas variações por depender majoritariamente do transporte rodoviário.
“Nós temos um modal rodoviário predominante, e isso faz com que qualquer aumento no combustível impacte diretamente o custo do dia a dia”, afirmou o parlamentar que ressaltou a importância dos caminhoneiros para o funcionamento da economia e demonstrou preocupação com os efeitos da alta sobre o setor.