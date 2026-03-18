Governo anuncia medidas mais rígidas para garantir cumprimento do frete mínimo

Entre as medidas em estudo estão impedimento de contratação de frete e cassação do registro das empresas infratoras - (crédito: Adrian DENNIS / AFP)

O ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou nesta quarta-feira (18/3) que o governo federal adotará medidas mais rigorosas para garantir o cumprimento da tabela de pisos mínimos do frete no transporte rodoviário de cargas.

As medidas ocorreram em meio a ameaças de paralisações por caminhoneiros e envolvem sanções mais duras contra empresas que desrespeitam a legislação. “Grandes corporações têm que cumprir a tabela do preço mínimo do frete. Não dá para empresas listadas em Bolsa no Brasil não cumprirem o preço mínimo do frete, porque isso é lei”, afirmou.



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Entre as medidas em estudo estão aplicação de multas, impedimento de contratação de frete e, em último caso, a cassação do registro das empresas infratoras.



Segundo ele, o governo também avalia responsabilizar quem insistir em desrespeitar a tabela passará a ser responsabilizado, como transportador, contratante, acionista ou controlador da empresa.



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De acordo com dados do governo, existem cerca de 15 mil infratores diferentes, com cerca de 40 mil infrações registradas até janeiro. Nos últimos quatro meses, as autuações somaram R$ 419 milhões.



*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

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