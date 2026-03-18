Motta destaca prevenção e acolhimento na inauguração de Sala Lilás

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (republicanos-PB), afirmou nesta quarta-feira (18/3) que a inauguração da Sala Lilás representa um “dia de muita alegria” e um avanço na proteção às mulheres dentro do Parlamento. Segundo ele, o espaço foi criado para garantir acolhimento e reforçar ações de prevenção à violência.

“Estamos aqui ao lado da bancada feminina inaugurando essa Sala Lilás, que é um lugar de acolhimento para as mulheres vítimas de violência”, declarou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Durante a inauguração, Motta destacou que a iniciativa está alinhada à aprovação, no plenário da Câmara, do programa “Antes que Aconteça”, voltado à prevenção de casos de violência. Para o presidente, a proposta busca mudar a lógica de atuação do poder público.

“A ideia é que não sejamos apenas reativos àquilo que acontece. Precisamos ter uma estratégia constante de prevenção à violência contra a mulher”, afirmou.

Exemplo para o país

O presidente ressaltou que o novo espaço funcionará tanto para situações ocorridas dentro da Câmara quanto para atender mulheres que circulam diariamente pelo Parlamento. Ele também defendeu que a iniciativa sirva de referência para outras instituições.

“Aqui damos uma demonstração firme de que temos um equipamento para impedir que a violência aconteça no ambiente de trabalho e também para acolher quem transita na Casa. É um exemplo que pode ser replicado Brasil afora”, disse.

Leia mais: Motta busca acordo para evitar divisão na disputa por vaga no TCU

Combate ao preconceito

Na fala, Motta também reforçou o posicionamento institucional contra discriminação e preconceito. Segundo ele, a Câmara deve atuar como referência de respeito e inclusão.

“A Câmara dos Deputados deve ser sempre uma casa plural, que respeita a todos, as minorias, e que tenha a inclusão como meta”, declarou.