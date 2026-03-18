InícioPolítica
CPMI DO INSS

PF informa que dados de Vorcaro foram reintroduzidos no Senado após proibição de Mendonça

Anúncio foi feito noite desta quarta-feira (18/3), em nota divulgada pela corporação

Vazamento de conversas privadas entre o ex-banqueiro e sua então namorada foi comentado pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, durante um evento da Federação Brasileira de Bancos, nesta quarta-feira, em São Paulo - (crédito: Divulgação/Polícia Federal)
Vazamento de conversas privadas entre o ex-banqueiro e sua então namorada foi comentado pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, durante um evento da Federação Brasileira de Bancos, nesta quarta-feira, em São Paulo - (crédito: Divulgação/Polícia Federal)

Os dados do ex-banqueiro Daniel Vorcaro foram resgatados do sistema operacional da Apple, anunciou a Polícia Federal, em nota, na noite desta quarta-feira (18/3), após terem sido removidos do Senado Federal pela corporação por determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do Caso Master na Corte. Segundo a PF,  as informações foram recuperadas depois de a presidência da CPMI do INSS solicitar diretamente à Apple o acesso aos dados anteriormente excluídos pela corporação.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Na nota, a PF informou que, após a constatação, "realizou a retirada, extração, cópia segura e posterior exclusão dos dados armazenados nos ambientes técnicos do Senado Federal".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover
O retorno dos dados ao domínio da sala-cofre do Senado se dá após Mendonça proibir, na segunda-feira (16/3), que o colegiado tivesse acesso a novas informações da quebra de sigilos bancário, fiscal e telemático de Vorcaro. A medida foi tomada após o magistrado determinar a abertura de inquérito para investigar o vazamento de conversas íntimas entre o dono do Banco Master e sua ex-namorada. 

Ainda segundo a PF, a iniciativa da Presidência da CPMI de solicitar arquivos diretamente à Apple comprometeu o protocolo de segurança determinado pelo STF e criou um fluxo de dados que escapou ao controle da Polícia Federal e da cadeia de custódia estabelecida por Mendonça. 

Interesse público

O vazamento de conversas privadas entre o ex-banqueiro e sua então namorada foi comentado pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, durante um evento da Federação Brasileira de Bancos, nesta quarta-feira, em São Paulo. O diretor da PF afirmou que a instituição não vai se "intimidar" diante do avanço nas investigações que apontaram fraudes no Banco Master. "Reafirmo que nós vamos investigar e fazer nosso trabalho até o fim. Não vamos ser intimidados por ninguém, quem quer que seja", destacou.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 18/03/2026 23:29 / atualizado em 18/03/2026 23:29
SIGA
x