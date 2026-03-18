PF informa que dados de Vorcaro foram reintroduzidos no Senado após proibição de Mendonça

Os dados do ex-banqueiro Daniel Vorcaro foram resgatados do sistema operacional da Apple, anunciou a Polícia Federal, em nota, na noite desta quarta-feira (18/3), após terem sido removidos do Senado Federal pela corporação por determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do Caso Master na Corte. Segundo a PF, as informações foram recuperadas depois de a presidência da CPMI do INSS solicitar diretamente à Apple o acesso aos dados anteriormente excluídos pela corporação.
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Na nota, a PF informou que, após a constatação, "realizou a retirada, extração, cópia segura e posterior exclusão dos dados armazenados nos ambientes técnicos do Senado Federal".
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Ainda segundo a PF, a iniciativa da Presidência da CPMI de solicitar arquivos diretamente à Apple comprometeu o protocolo de segurança determinado pelo STF e criou um fluxo de dados que escapou ao controle da Polícia Federal e da cadeia de custódia estabelecida por Mendonça.
Interesse público