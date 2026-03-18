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CASO MASTER

Diretor da PF sobre investigações do Master: "Não vamos ser intimidados"

Segundo Andrei Rodrigues, que participou nesta quarta-feira (18/3) de um evento promovido pela Federação Brasileira Bancos, a PF continuará nas apurações do caso considerado uma das maiores fraudes no sistema financeiro da história do Brasil

Ainda em seu discurso na Febraban, o responsável pela PF criticou o fato de conversas de cunho pessoal do banqueiro então dono do Master, Daniel Vorcaro, terem sido viralizadas em detrimento dos esforços para fortalecer desobertas da fraude bancária - (crédito: José Cruz / Agência Brasil)
Ainda em seu discurso na Febraban, o responsável pela PF criticou o fato de conversas de cunho pessoal do banqueiro então dono do Master, Daniel Vorcaro, terem sido viralizadas em detrimento dos esforços para fortalecer desobertas da fraude bancária - (crédito: José Cruz / Agência Brasil)

O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, afirmou que a corporação não vai se "intimidar" diante do avanço nas investigações que apontaram fraudes no Banco Master. Segundo Rodrigues, que participou nesta quarta-feira (18/3) de um evento promovido pela Federação Brasileira Bancos (Febraban), a PF continuará nas apurações do caso considerado uma das maiores fraudes no sistema financeiro da história do Brasil.

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"Reafirmo que nós vamos investigar e fazer nosso trabalho até o fim. Não vamos ser intimidados por ninguém, quem quer que seja", afirmou o delegado. Na avaliação de Andrei Rodrigues, a Polícia Federal tem feito um trabalho "sério e técnico" no caso Master.

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"A Polícia Federal cumpre a Constituição, nós vamos investigar todos aqueles que temos de investigar e nós vamos sempre respeitar as leis e todo o processo legal", argumentou. Ainda em discurso na Febraban, o responsável pela PF criticou o fato de conversas de cunho pessoal de Daniel Vorcaro terem sido vazados.

"(Entre) uma fraude de R$ 50 bilhões e R$ 80 bilhões (que) parece que desapareceu. Se fala hoje da intimidade de um casal, da fofoca de um com o outro (a esposa de Vorcaro), o que se fala hoje é de um problema de um contrato", protestou. 

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 18/03/2026 18:45
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