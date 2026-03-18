Contra alta de preços, PT articula para reestatização da Vibra e refinarias

Pedro Uczai (PT-SC) avalia que a privatização da empresa reduziu a capacidade de intervenção do Estado para conter a alta de preços - (crédito: Divulgação/Liderança do PT na Câmara )

O líder do PT na Câmara, Pedro Uczai (PT-SC), afirmou que pretende articular a formação de uma frente parlamentar com o objetivo de defender a reestatização da antiga BR Distribuidora, hoje chamada Vibra Energia, além de discutir a retomada do controle estatal sobre refinarias. A declaração foi dada em coletiva de imprensa no Salão Verde da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (18/03).

Segundo o deputado, a iniciativa busca tratar o setor de combustíveis como estratégico para o país, e não apenas como um mercado sujeito às dinâmicas privadas. A avaliação é de que a privatização da empresa reduziu a capacidade de intervenção do Estado para conter a alta de preços e garantir maior estabilidade ao consumidor.

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A proposta envolve não só a eventual recompra da distribuidora, mas também a ampliação do debate sobre a política de preços dos combustíveis e a apuração de possíveis distorções no mercado, como a formação de cartéis. A ideia, de acordo com o parlamentar, é assegurar que o abastecimento energético atenda prioritariamente ao interesse público.

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A movimentação deve ocorrer dentro da base governista, com a tentativa de reunir apoio de diferentes partidos no Congresso. A criação da frente parlamentar integra um conjunto mais amplo de iniciativas defendidas por integrantes do PT para enfrentar a alta dos combustíveis e recuperar instrumentos de regulação estatal no setor.

A BR Distribuidora teve seu processo de privatização concluído em 2021, durante o governo Jair Bolsonaro, quando passou a operar sob o nome de Vibra Energia. Para membros do partido, a mudança contribuiu para o aumento dos preços ao consumidor e limitou a atuação do poder público no mercado.