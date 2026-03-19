Gleisi critica redução de 'apenas 0,25%' da taxa básica de juros

Segundo Gleisi, não justificativas para que o Banco Central reduza "apenas" 0,25% na taxa básica de juros - (crédito: Platobr Politica)

A ministra Gleisi Hoffmann, titular da Secretaria de Relações Institucionais, chamou de "decepcionante" a queda de 0,25% na taxa básica de juros, anunciada nesta quarta-feira (18/3) pelo Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central. Com a redução de 0,25%, a Selic saiu de 15% para ficar em 14,75% ao ano.

"Redução de apenas 0,25 na taxa Selic, sem sinalização clara de novos cortes, é decepcionante. O país ja pagou um preço alto demais pela politica de juros contracionista, que está inibindo o investimento e inflando a divida pública e das famílias", escreveu a ministra, em seu perfil no X.

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O Copom, ao anunciar o corte de 0,25%, reforçou a preocupação com o cenário externo, em virtude da guerra no Oriente Médio que fez o preço do barril do petróleo disparar mais de 40% e ficar em torno de US$ 100 — o que desencadeou uma revisão para cima das projeções de inflação neste ano.

Segundo Gleisi, no entanto, as justificativas "podem sustentar o prolongamento do sufoco dos juros e dos ganhos especulativos". Assim como a ministra de Lula, o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) classificou como "frustrante" a redução de 0,25 ponto percentual na Selic.

“Não há nenhuma justificativa técnica para o Copom não ter uma política de redução mais acelerada da taxa básica de juros. Não temos inflação de demanda, muito pelo contrário. A economia brasileira está desacelerando por conta desses juros excessivamente altos. Isso é muito grave!", publicou o parlamentar no X.