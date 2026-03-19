Lula cobra governadores sobre redução do ICMS do diesel: "Sacrifício"

"Precisamos fazer o sacrifício para evitar que a guerra no Irã chegue no prato dos brasileiros", destacou petista - (crédito: Reprodução/Youtube LulaOficial)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reforçou a cobrança para que governadores reduzam alíquotas do ICMS do diesel como uma forma de conter aumentos do preço do combustível, em meio à alta no petróleo em decorrência do conflito no Irã.

“Vamos pedir a governadores para fazer a isenção do ICMS para não permitir o aumento do combustível (...). O governo federal vai pagar metade da isenção que eles (governadores) fizerem”, afirmou o petista durante discurso realizado nesta quinta-feira (19/3), na caravana federativa, em São Paulo.

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Segundo o presidente, o momento em que os preços de combustíveis registram constantes aumentos por causa do conflito no Irã exige “sacrifício” dos líderes públicos. “Precisamos fazer o sacrifício para evitar que a guerra no Irã chegue (gerando inflação) no prato dos brasileiros”, acrescentou.

Os pedidos de Lula não têm sido acatados por estados brasileiros. O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), entidade que reúne os secretários de Fazenda estaduais do país, divulgou, na terça-feira (17), um comunicado em que negou a possibilidade de alterar as alíquotas do imposto.

Ontem (18), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reuniu-se com membros do comitê. Até o momento, no entanto, não há indicativos de que estados vão topar a proposta.

Risco de greve dos caminhoneiros

Diante do risco de greve dos caminhoneiros por causa da alta no diesel, o governo Lula tem feito ações para conter o preço do combustível. Nessa semana, a Polícia Federal abriu inquérito para apurar possíveis irregularidades no aumento de preços em postos e distribuidoras.

Além disso, o governo anunciou oficializou a isenção de alíquotas de PIS/Cofins sobre a importação e comercialização do óleo diesel no país.