Lula cobra governadores sobre redução do ICMS do diesel: "Sacrifício"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reforçou a cobrança para que governadores reduzam alíquotas do ICMS do diesel como uma forma de conter aumentos do preço do combustível, em meio à alta no petróleo em decorrência do conflito no Irã.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
“Vamos pedir a governadores para fazer a isenção do ICMS para não permitir o aumento do combustível (...). O governo federal vai pagar metade da isenção que eles (governadores) fizerem”, afirmou o petista durante discurso realizado nesta quinta-feira (19/3), na caravana federativa, em São Paulo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Segundo o presidente, o momento em que os preços de combustíveis registram constantes aumentos por causa do conflito no Irã exige “sacrifício” dos líderes públicos. “Precisamos fazer o sacrifício para evitar que a guerra no Irã chegue (gerando inflação) no prato dos brasileiros”, acrescentou.
Os pedidos de Lula não têm sido acatados por estados brasileiros. O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), entidade que reúne os secretários de Fazenda estaduais do país, divulgou, na terça-feira (17), um comunicado em que negou a possibilidade de alterar as alíquotas do imposto.
- Leia também: A ameaça de greve dos caminheiros que atormenta Lula em ano eleitoral: 'Estamos muito mais organizados do que em 2018'
Ontem (18), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reuniu-se com membros do comitê. Até o momento, no entanto, não há indicativos de que estados vão topar a proposta.
Risco de greve dos caminhoneiros
Diante do risco de greve dos caminhoneiros por causa da alta no diesel, o governo Lula tem feito ações para conter o preço do combustível. Nessa semana, a Polícia Federal abriu inquérito para apurar possíveis irregularidades no aumento de preços em postos e distribuidoras.
Além disso, o governo anunciou oficializou a isenção de alíquotas de PIS/Cofins sobre a importação e comercialização do óleo diesel no país.