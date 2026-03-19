Hospital atualiza estado de saúde de Bolsonaro; veja

Segundo o boletim, apesar da melhora, ele permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sem previsão de alta - (crédito: Sergio Lima / AFP)

Internado há sete dias, o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou boa evolução clínica e laboratorial nas últimas 24 horas, de acordo com boletim médico divulgado nesta quinta-feira (19/3). Segundo o boletim, apesar da melhora, Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sem previsão de alta.

Em entrevista coletiva concedida na quarta-feira (18/3), o cardiologista Brasil Caiado, que acompanha o ex-presidente afirmou que acredita que ele pode ser transferido para um quarto nos próximos dias. “Pode ser daqui para o fim de semana que evoluamos para uma transferência para o quarto, mas não sei exatamente o momento”, disse.

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Bolsonaro recebe tratamento para um quadro de pneumonia bacteriana bilateral, causada por um episódio de broncoaspiração. O protocolo inclui antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo, além de fisioterapia respiratória e motora.

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O ex-presidente foi internado na sexta-feira (13) após apresentar febre alta, queda na saturação de oxigênio, sudorese e calafrios. Ele foi levado de ambulância ao hospital após atendimento inicial na Papudinha, unidade prisional onde cumpre pena superior a 27 anos.

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Leia a integra do boletim médico

"O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital DF Star, em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração. Manteve boa evolução clínica e laboratorial nas últimas 24 horas. Segue em tratamento com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. Não há previsão de alta da UTI neste momento."

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