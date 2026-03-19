Lula inaugura caravana federativa em São Paulo ao lado de Haddad

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, na manhã desta quinta-feira (19/3), a entrega de veículos, equipamentos, além de unidades habitacionais para o estado de São Paulo.

Organizado pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República (SRI), a caravana federativa tem o objetivo de aproximar o Governo Federal a municípios. Participam do evento, segundo a titular da SRI, Gleisi Hoffmann, 430 representantes de municípios paulistas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Da parte do governo federal, além de Gleisi, ministros e futuros pré-candidatos às eleições de São Paulo registraram presença na caravana. Entre eles, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que deve disputar o cargo de governador de São Paulo.

“Dia especial, que estou deixando a fazenda. Faço questão de cumprimentar prefeitos do Brasil, de São Paulo e governadores de todo o país”, iniciou Haddad, em seu discurso em São Paulo.

Em sua fala, diante de Lula, ministros e de centenas de prefeitos de municípios paulistas, Haddad destacou feitos econômicos de sua pasta. “Era difícil, diante das condições herdadas (do governo de Jair Bolsonaro), conseguirmos crescer o dobro da média dos 10 anos anteriores. Era difícil reduzir o desemprego ao mais baixo índice da série histórica”, afirmou Haddad, destacando apoio de prefeitos e do Congresso Nacional.

Além do discurso na caravana, Fernando Haddad vai participar, ao lado de Lula e dos presidentes nacional do PT, Edinho Silva, e da seção paulista do partido, Kiko Celeguim, de um comunicado que deve oficializar o anúncio de sua candidatura à eleições para governador do estado.