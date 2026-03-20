InícioPolítica
ESTADO DE SAÚDE

Internado há uma semana, Bolsonaro mantém boa evolução clínica

De acordo com boletim, ex-presidente permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva e não há previsão de alta da UTI neste momento

Defesa do ex-presidente pleiteia a transferência para o regime domiciliar - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Defesa do ex-presidente pleiteia a transferência para o regime domiciliar - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ex-presidente Jair Bolsonaro manteve boa evolução clínica e laboratorial, conforme boletim médico divulgado nesta sexta-feira (20/3) pelo Hospital DF Star. Internado há uma semanda na unidade hospitalar, Bolsonaro trata uma pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração com antibioticoterapia endovenosa.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Ainda de acordo com o boletim, o ex-presidente permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva e não há previsão de alta da UTI neste momento. O documento também recebe que o paciente continua recebendo suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A defesa do ex-presidente pleiteia a transferência para o regime domiciliar. Na quinta-feira (19/3), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a análise do pedido de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro só ocorrerá após a realização de uma perícia médica oficial.

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por liderar a trama golpista. Na sexta-feira (27/3), ele foi internado após apresentar febre alta, queda na saturação de oxigênio, sudorese e calafrios. Ele foi levado de ambulância ao hospital após atendimento inicial na Papudinha

  • Google Discover Icon

Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 20/03/2026 12:34
SIGA
x