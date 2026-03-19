Tarcísio se reúne com cinco ministros do STF em ofensiva por Sabesp e Bolsonaro

Tarcísio iniciou seus compromissos na manhã desta quinta-feira (19/3), na Praça dos Três Poderes, onde seguirá até o início da noite - (crédito: Pablo Jacob/Governo do Estado de SP)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cumpre agenda oficial em Brasília nesta quinta-feira (19/3), para reuniões individuais com cinco ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Os encontros têm dois objetivos centrais: defender a legalidade da privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), que enfrenta um julgamento iminente na Corte, e, especula-se, reforçar a articulação política em prol de uma prisão domiciliar humanitária para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está hospitalizado. O pedido pelo ex-chefe do Executivo “pode acontecer”, confirmaram fontes ao Correio.

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Tarcísio iniciou seus compromissos na Praça dos Três Poderes pela manhã e seguirá até o início da noite, acompanhado pela procuradora-geral do estado paulista, Inês Coimbra. Ele encontrará com os ministros: Luiz Fux (16h), Gilmar Mendes (16h30), Alexandre de Moraes (17h30), Cristiano Zanin (18h15) e, por fim, o presidente do STF, Edson Fachin (19h15).

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Privatização da Sabesp

A ofensiva de Tarcísio ocorre às vésperas do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) movida pelo Partido dos Trabalhadores (PT), que contesta a desestatização de uma das maiores empresas de saneamento do mundo.

O julgamento está previsto para começar no plenário virtual do Supremo nesta sexta-feira (20). O governo de São Paulo busca sensibilizar os ministros da Corte sobre a validade do processo de privatização antes do início da votação.