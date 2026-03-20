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JUSTIÇA

Moraes pede parecer da PGR sobre prisão domiciliar a Bolsonaro

Ministro aguarda avaliação após agravamento de saúde do ex-presidente, que segue internado em Brasília

Internado desde a última sexta-feira (13), e sem previsão de alta até o momento, Bolsonaro está hospitalizado para tratar uma broncopneumonia - (crédito: AFP via Getty Images)
Internado desde a última sexta-feira (13), e sem previsão de alta até o momento, Bolsonaro está hospitalizado para tratar uma broncopneumonia - (crédito: AFP via Getty Images)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), solicitou nesta sexta-feira (20/3) que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre a possibilidade de concessão de prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A decisão ocorre após o agravamento do quadro de saúde do ex-mandatário, atualmente internado em um hospital particular de Brasília.

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O pedido foi encaminhado ao procurador-geral Paulo Gonet, acompanhado de informações médicas atualizadas fornecidas pela equipe responsável pelo atendimento. Internado desde a última sexta-feira (13), e sem previsão de alta até o momento, Bolsonaro está hospitalizado para tratar uma broncopneumonia decorrente de broncoaspiração.

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Relatórios médicos enviados ao Supremo indicam que, no atendimento inicial realizado ainda na unidade de custódia, houve registro de risco de morte, o que motivou a transferência emergencial para o hospital. A defesa sustenta que a piora clínica é um fato novo e argumenta que as condições da chamada Papudinha são incompatíveis com a preservação da saúde do ex-presidente.

O pleito por prisão domiciliar foi reapresentado após decisão anterior do próprio Moraes, em 2 de março, que havia negado o benefício. Diante do novo cenário, os advogados pedem a reconsideração da medida. Antes de deliberar, o ministro optou por ouvir a PGR, a quem caberá opinar sobre o pedido.

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Danandra Rocha

Repórter de política

Formada pela Faculdade Anhanguera de Brasília, tem experiência em assessoria, televisão e rádio. É repórter da editoria de Política, na cobertura do Congresso.

Por Danandra Rocha
postado em 20/03/2026 21:23
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