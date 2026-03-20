Lula distribui pães de queijo a jornalistas em Minas Gerais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou em suas redes um vídeo em que distribui pães de queijo a jornalistas e apoiadores durante um evento na Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Betim (MG), na Região Metropolitana de BH, nesta sexta-feira (20/3), onde foi anunciada a retomada de investimentos da Petrobras em Minas Gerais.
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O presidente aparece com uma tigela cheia de pães de queijo. “Para garantir que a imprensa não fique com fome”, diz. Lula também destacou o apreço dos mineiros pelo alimento. Veja o vídeo:
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“Minas Gerais é sinônimo de pão de queijo. E hoje, em Betim, não tinha como ser diferente. Vai um pão de queijo quentinho aí?!”.
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Durante o evento, o petista anunciou a reestatização da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), localizada no município de São Francisco do Conde, na Bahia, que foi privatizada em 2021 durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).
*Estagiário sob supervisão de Paulo Leite
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