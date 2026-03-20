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Lula distribui pães de queijo a jornalistas em Minas Gerais

Durante o evento, o petista anunciou a reestatização da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), na Bahia

uiz Inácio Lula da Silva serve pão de queijo durante evento em que falou sobre os investimentos da Petrobras na Refinaria Gabriel Passos, em Betim, Minas Gerais - (crédito: DOUGLAS MAGNO / AFP)
uiz Inácio Lula da Silva serve pão de queijo durante evento em que falou sobre os investimentos da Petrobras na Refinaria Gabriel Passos, em Betim, Minas Gerais - (crédito: DOUGLAS MAGNO / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou em suas redes um vídeo em que distribui pães de queijo a jornalistas e apoiadores durante um evento na Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Betim (MG), na Região Metropolitana de BH, nesta sexta-feira (20/3), onde foi anunciada a retomada de investimentos da Petrobras em Minas Gerais.

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O presidente aparece com uma tigela cheia de pães de queijo. “Para garantir que a imprensa não fique com fome”, diz. Lula também destacou o apreço dos mineiros pelo alimento. Veja o vídeo:

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“Minas Gerais é sinônimo de pão de queijo. E hoje, em Betim, não tinha como ser diferente. Vai um pão de queijo quentinho aí?!”.

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Durante o evento, o petista anunciou a reestatização da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), localizada no município de São Francisco do Conde, na Bahia, que foi privatizada em 2021 durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

 *Estagiário sob supervisão de Paulo Leite

 

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Bernardo Caporalli**

Estagiário

Mineiro e estudante de jornalismo do Ceub. É estagiário na editoria de Redes Sociais do Correio Braziliense, e escreve matérias sobre temas diversos, em especial futebol.

    Por Bernardo Caporalli**
    postado em 20/03/2026 21:11
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