Lula distribui pães de queijo a jornalistas em Minas Gerais

uiz Inácio Lula da Silva serve pão de queijo durante evento em que falou sobre os investimentos da Petrobras na Refinaria Gabriel Passos, em Betim, Minas Gerais - (crédito: DOUGLAS MAGNO / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou em suas redes um vídeo em que distribui pães de queijo a jornalistas e apoiadores durante um evento na Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Betim (MG), na Região Metropolitana de BH, nesta sexta-feira (20/3), onde foi anunciada a retomada de investimentos da Petrobras em Minas Gerais.

O presidente aparece com uma tigela cheia de pães de queijo. “Para garantir que a imprensa não fique com fome”, diz. Lula também destacou o apreço dos mineiros pelo alimento. Veja o vídeo:

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Minas Gerais é sinônimo de pão de queijo. E hoje, em Betim, não tinha como ser diferente. Vai um pão de queijo quentinho aí?!”.

Leia também: Ex-assessora de Flávio é denunciada por lavagem de dinheiro ligada à milícia



Durante o evento, o petista anunciou a reestatização da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), localizada no município de São Francisco do Conde, na Bahia, que foi privatizada em 2021 durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

*Estagiário sob supervisão de Paulo Leite

Saiba Mais Política Em Betim, Lula diz que vai reestatizar refinaria privatizada por Bolsonaro

Em Betim, Lula diz que vai reestatizar refinaria privatizada por Bolsonaro Política Gilmar Mendes critica Mendonça ao votar por prisão de Vorcaro

Gilmar Mendes critica Mendonça ao votar por prisão de Vorcaro Política Delação de Vorcaro: o que acontece se um acordo for homologado pelo STF

Delação de Vorcaro: o que acontece se um acordo for homologado pelo STF Política Delação premiada: como funciona e o que um delator ganha com o acordo

Delação premiada: como funciona e o que um delator ganha com o acordo Política Gilmar Mendes acompanha maioria e STF mantém prisão de Vorcaro