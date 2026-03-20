Delação premiada: como funciona e o que um delator ganha com o acordo

Para que a colaboração seja aceita, não basta apenas confessar um crime - (crédito: Maurenilson Freire/CB/D.A Press)

A delação premiada, ou acordo de colaboração premiada, é uma ferramenta jurídica em que um investigado ou réu decide cooperar com a Justiça em troca de benefícios. Esse pacto é firmado entre o acusado, seus advogados e o Ministério Público ou a autoridade policial, mas precisa ser validado por um juiz para ter efeito legal.

Para que a colaboração seja aceita, não basta apenas confessar um crime. O delator precisa fornecer informações novas e eficazes, que ajudem a desvendar a estrutura de uma organização criminosa. A lei que regula o tema (Lei nº 12.850/2013) exige que a colaboração resulte em pelo menos um dos seguintes pontos: identificar outros coautores, revelar a hierarquia do grupo, prevenir novos crimes, recuperar bens ou valores desviados, ou ajudar a localizar uma vítima com sua integridade física preservada.

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A proposta de acordo pode partir tanto do investigado quanto das autoridades e pode ser feita a qualquer momento, desde a fase de inquérito até mesmo após uma condenação. A voluntariedade é um requisito fundamental: o colaborador não pode ser coagido a falar.

Quais são os benefícios de uma delação?

Os benefícios para quem fecha um acordo de delação premiada variam conforme a relevância das informações fornecidas. Quanto mais efetiva for a colaboração para a investigação, maiores serão as vantagens concedidas pela Justiça.

Entre as possibilidades, o juiz pode conceder o perdão judicial, isentando o colaborador de qualquer pena. Outra opção é a redução da pena em até dois terços ou a substituição do regime de cumprimento, trocando a prisão fechada por um regime mais brando, como o semiaberto, o aberto ou a prisão domiciliar.

Um ponto importante é que nenhuma sentença condenatória pode ser baseada exclusivamente nas palavras do delator. As informações que ele fornece servem como um ponto de partida para que os investigadores busquem outras provas que confirmem o que foi dito. Sem essa confirmação por meio de evidências adicionais, a delação sozinha não é suficiente para condenar outros envolvidos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.