CPMI do INSS cancela audiência após internação de presidente da Dataprev

Dataprev: vazamento de credenciais internas e falhas na governança afetaram o funcionamento do INSS e facilitaram a fraude - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS foi cancelada nesta segunda-feira (23/3) devido à internação do presidente da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev), Rodrigo Assumpção. A informação foi dada pela assessoria do presidente da CPMI, Senador Carlos Viana (Podemos-MG) e confirmada ao Correio pela empresa.

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A comissão aguarda agora o recebimento do atestado de Assumpção para definir novas providências e um possível pronunciamento de Viana sobre o ocorrido. A CPMI deve encerrar suas atividades até esta quinta-feira (26), caso o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), não prorrogue a comissão, como tem sido pedido desde o ano passado.

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É esperado que, nesse cenário, a CPMI apresente o relatório final já na sessão de quinta-feira. De acordo com o relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), o documento terá mais de cinco mil páginas.

Vazamento de dados

Viana e o senador Marcos Rogério (PL-GO) apresentaram requerimento de convocação ao presidente da Dataprev, Rodrigo Assumpção, devido ao vazamento de credenciais internas e falhas na governança que afetaram o funcionamento do INSS e facilitaram a fraude.

A expectativa era ouvir o dirigente da DataPrev para entender o episódio e quais medidas estão sendo realizadas para evitar novos vazamentos.

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