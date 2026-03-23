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Bolsonaro internado

Ex-presidente Jair Bolsonaro recebe alta da UTI e segue para quarto

Ex-presidente deve continuar internado no DF Star em um quarto fora da UTI

Bolsonaro está internado no hospital DF Star - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)
Bolsonaro está internado no hospital DF Star - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Após dez dias, Jair Bolsonaro recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star nesta segunda-feira (23/3). Segundo o médico cardiologista Brasil Caiado ao Correio, a previsão é de que o ex-presidente continue internado fora da UTI.

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Bolsonaro foi transferido para um dos quartos do hospital e deve continuar com o tratamento com antibióticos. Ele foi internado no dia 13 de março e diagnosticado com pneumonia decorrente de broncoaspiração. 

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O estado de saúde do ex-presidente, preso por tentativa de golpe de Estado, favorece os pedidos de prisão domiciliar da defesa. A Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou, nesta segunda-feira, uma manifestação favorável à concessão ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Atualmente, Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses na Papudinha. Desde que foi preso, a saúde do ex-presidente já foi motivo de preocupação da família e políticos aliados. Os episódios críticos enfrentados por Bolsonaro na prisão incluem quadros de vômitos, tontura e uma queda da cama.

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Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Junio Silva e Raphaela Peixoto
postado em 23/03/2026 18:43 / atualizado em 23/03/2026 19:01
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