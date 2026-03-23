Ratinho Jr. fica no governo e desiste de candidatura à Presidência

O governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), desistiu de sua pré-candidatura à Presidência da República nas eleições de 2026. Decisão foi dada em nota na tarde desta segunda-feira (23/3). Ratinho era um dos três nomes da legenda de Gilberto Kassab que estavam aptos a concorrer ao pleito em outubro. Agora, o PSD decidirá entre os governadores de Goiás, Ronaldo Caiado, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.
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Em comunicado divulgado, Ratinho afirma que decidiu terminar o mandato no governo do estado.
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"(Ratinho) Deixa de participar da discussão interna do PSD (Partido Social Democrático), que escolherá um candidato disposto a concorrer às eleições presidenciais deste ano. A decisão foi tomada na noite deste domingo, 22, após profunda reflexão com sua família", disse a nota.
Kassab teve conhecimento da escolha do governador no dia de hoje.
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Primeiro nome do PSD a afirmar que era pré-candidato para as eleições de 2026, Ratinho Jr. é querido pelo centro, pelo agronegócio e até mesmo na Faria Lima. Ele era tido entre aliados como uma terceira via forte após a desistência do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
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